Гвардиола ответил Невиллу насчет злоупотребления "Сити" фолами

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на обвинения эксперта Sky Sports Гари Невилла, который обратил внимание на привычку "горожан" совершать большое количество тактических фолов.

Анализируя минимальную победу "Сити" над "Тоттенхэмом" в минувший понедельник, Невилл выразил мнение, что подопечные Гвардиолы умело разрушают игру соперника, совершая множество безобидных фолов.



Эти нападки вызвали недовольство у Гвардиолы, который накануне матча с "Саутгемптоном" заверил, что его тренерская философия не опирается на такие вещи.



"Я совершенно с этим не согласен. Мы не та команда, которая ищет такие возможности во время игры, и я никогда не просил своих игроков намеренно фолить на сопернике. Этого никогда не происходило ни в "Барселоне", ни в "Баварии" и никогда не произойдет здесь".



"Не секрет, что мы стремимся быстро вернуть себе мяч в случае потери, и если вы наблюдаете за нашей игрой, то можете увидеть, что мы идем на соперника и подвергаем его прессингу, чтобы восстановить контроль над мячом. Как Гари Невилл очень хорошо знает, соперники не будут стоять на месте, позволяя тебе спокойно забрать мяч, они тоже будут стараться играть, поэтому иногда случаются контакты, иногда ты опаздываешь".



"Я не говорю, что мы идеальны. Мы совершаем фолы, и на таком поле, какое было на "Уэмбли" против "шор", мы могли чаще вступать в контакт, чем обычно, но я не думаю, что кто-либо может назвать нас командой, совершающей много фолов".



"Вы регулярно видите, что мы владеем мячом 60-70 процентов времени, потому что нашей команде нравится держать мяч. Пока мяч у тебя, ты не будешь использовать это время, чтобы фолить на соперниках, это невозможно. Зачем тебе бить игроков, когда мяч у тебя? Мы должны были бы бить себя".



"Могу вас заверить, что в своей жизни я никогда не просил своих игроков останавливать соперников фолами. Что я прошу, так это играть высоко, держать мяч как можно дальше от наших ворот и быстро выходить на нужную позицию при потере. У нас не всегда получается правильно, и мы допускаем фолы, как и любая другая команда, но всегда есть рефери, чтобы решить, что дозволено", — цитирует Гвардиолу The Guardian.