Эмери убежден, что "Арсенал" стал ближе к фаворитам Премьер-Лиги

Ничья 1:1 с "Ливерпулем" убедила наставника "Арсенала" Унаи Эмери в том, что его команда сократила отставание от фаворитов Премьер-Лиги по уровню и организации игры.

В домашнем противостоянии с мерсисайдцами "канонирам" во многом повезло пропустить только один гол, да и ответный они забили только на 82-й минуте усилиями Александра Лакасетта. Однако Эмери положительно оценивает эту игру, особенно на фоне безоговорочных поражений от "Челси" и "Манчестер Сити" на старте сезона.



"Чтобы добиться прогресса, требуется время, много времени. Мне сложно просить много времени, но мы нуждаемся в этом".



"Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль" впереди нас. Думаю, из этих трех матчей именно сегодня мы показали наиболее конкурентоспособную игру".



"Сегодня против "Ливерпуля" мы прошли проверку на то, кто мы такие. Если сравнивать с матчами против "Сити" и "Челси", то сегодня мы стали ближе".



"Нам нужно демонстрировать столь качественную игру каждую неделю, в том числе против "Вулверхэмптона" на следующей неделе, потому что тот матч будет столь же важен", — сообщил Эмери Evening Standard.