Эмери убежден, что "Арсенал" стал ближе к фаворитам Премьер-Лиги

Унаи Эмери Ничья 1:1 с "Ливерпулем" убедила наставника "Арсенала" Унаи Эмери в том, что его команда сократила отставание от фаворитов Премьер-Лиги по уровню и организации игры.

В домашнем противостоянии с мерсисайдцами "канонирам" во многом повезло пропустить только один гол, да и ответный они забили только на 82-й минуте усилиями Александра Лакасетта. Однако Эмери положительно оценивает эту игру, особенно на фоне безоговорочных поражений от "Челси" и "Манчестер Сити" на старте сезона.

"Чтобы добиться прогресса, требуется время, много времени. Мне сложно просить много времени, но мы нуждаемся в этом".

"Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль" впереди нас. Думаю, из этих трех матчей именно сегодня мы показали наиболее конкурентоспособную игру".

"Сегодня против "Ливерпуля" мы прошли проверку на то, кто мы такие. Если сравнивать с матчами против "Сити" и "Челси", то сегодня мы стали ближе".

"Нам нужно демонстрировать столь качественную игру каждую неделю, в том числе против "Вулверхэмптона" на следующей неделе, потому что тот матч будет столь же важен", — сообщил Эмери Evening Standard.



Метки Арсенал, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. silva77 04.11.2018 11:12 # silva77
    Уважуха Арсенал, Можно было бы выиграть спокойно 2-0 3-0, Сегодня Сити будет на своем законном месте

    Футбольном мире есть слово MBRB 4Big Team- Означающий M-Манчестер Сити B-Barcelona R-Real Madrid B-Bayern Munchen
    Это Главные топ Команды Европы, так сказать Большая Четверка.

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  2. memfis63 04.11.2018 10:39 # memfis63
    леол унаи сжигает жёпы пеликанов на изи

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  3. purman30 04.11.2018 10:21 # purman30
    Арсенал владел мячом и пыжился но острее и опаснее моменты были у Ливерпуля поэтому не понимаю о каком отскоке тут ведают болельщики гунеров)

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  4. reams 04.11.2018 10:20 # reams
    я бы даже сказал, что стал на голову сильней доброй половины фаворитов премьер лиги

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  5. gunars 04.11.2018 10:15 # gunars
    Все правильно сказал, колбаса отскочила!

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  6. martingor 04.11.2018 10:01 # martingor
    Размечтался выкидыш испанской самки

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  7. liverfun 04.11.2018 09:26 # liverfun
    типичные кукареканья от всех причастных к аснлу, до рождества отдают все силы, во вторую половину сезона закономерно сливаются

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  8. electric 04.11.2018 09:14 # electric
    Ливерпуль играл в полсилы. Пускай не строит иллюзий этот отскокер.

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  9. chebrec 04.11.2018 09:08 # chebrec
    Верим!

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