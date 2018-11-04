Эмери убежден, что "Арсенал" стал ближе к фаворитам Премьер-Лиги
Ничья 1:1 с "Ливерпулем" убедила наставника "Арсенала" Унаи Эмери в том, что его команда сократила отставание от фаворитов Премьер-Лиги по уровню и организации игры.
В домашнем противостоянии с мерсисайдцами "канонирам" во многом повезло пропустить только один гол, да и ответный они забили только на 82-й минуте усилиями Александра Лакасетта. Однако Эмери положительно оценивает эту игру, особенно на фоне безоговорочных поражений от "Челси" и "Манчестер Сити" на старте сезона.
"Чтобы добиться прогресса, требуется время, много времени. Мне сложно просить много времени, но мы нуждаемся в этом".
"Манчестер Сити", "Челси" и "Ливерпуль" впереди нас. Думаю, из этих трех матчей именно сегодня мы показали наиболее конкурентоспособную игру".
"Сегодня против "Ливерпуля" мы прошли проверку на то, кто мы такие. Если сравнивать с матчами против "Сити" и "Челси", то сегодня мы стали ближе".
"Нам нужно демонстрировать столь качественную игру каждую неделю, в том числе против "Вулверхэмптона" на следующей неделе, потому что тот матч будет столь же важен", — сообщил Эмери Evening Standard.
04.11.2018 09:00
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Уважуха Арсенал, Можно было бы выиграть спокойно 2-0 3-0, Сегодня Сити будет на своем законном месте
Футбольном мире есть слово MBRB 4Big Team- Означающий M-Манчестер Сити B-Barcelona R-Real Madrid B-Bayern Munchen
Это Главные топ Команды Европы, так сказать Большая Четверка.
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леол унаи сжигает жёпы пеликанов на изи
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Арсенал владел мячом и пыжился но острее и опаснее моменты были у Ливерпуля поэтому не понимаю о каком отскоке тут ведают болельщики гунеров)
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я бы даже сказал, что стал на голову сильней доброй половины фаворитов премьер лиги
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Все правильно сказал, колбаса отскочила!
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Размечтался выкидыш испанской самки
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типичные кукареканья от всех причастных к аснлу, до рождества отдают все силы, во вторую половину сезона закономерно сливаются
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Ливерпуль играл в полсилы. Пускай не строит иллюзий этот отскокер.
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Верим!
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