Руни вернется на один матч в сборную Англии

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни возобновит международную карьеру на один матч, чтобы сыграть за сборную Англии против США в этом месяце.

33-летний Руни является лучшим бомбардиром английской сборной всех времен, забив 53 гола в 119 матчах, однако Уэйн не имел возможности торжественно завершить свою карьеру на международном уровне, лишь объявив об этом по ходу отборочной кампании к ЧМ-2018.



Исправить это упущение и отметить заслуги Руни главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт собирается 15 ноября, когда сборные Англии и США проведут товарищеский матч на "Уэмбли", утверждает The Sun. Соперник для этого выбран отнюдь не случайно, ведь именно в Америке с недавних пор выступает Уэйн.



В своем новом клубе Руни демонстрирует отличную игру, забив 12 голов в 20 матчах, поэтому обузой для национальной команды в предстоящем поединке экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" совершенно точно не будет. Ожидается, что против американцев Уэйн выведет своих соотечественников с капитанской повязкой.



Кроме того, Уэйн собирается использовать этот матч в благотворительных целях, надеясь выручить более 500 тысяч фунтов для своего фонда Wayne Rooney Foundation, помогающего проблемным детям.



Добавим, что Руни уже может начинать подготовку к этому матчу, потому что его "Ди Си Юнайтед" на днях завершил выступление в плей-офф МЛС, уступив в серии пенальти "Коламбус Крю".