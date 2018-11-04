11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 4 ноября двумя поединками продолжится 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



У Хосепа Гвардиолы и Марка Хьюза много общего. Оба играли за "Барселону", оба тренировали "Манчестер Сити", однако прямо сейчас они вынуждены решать совершенно разные задачи со своими командами. Если "горожане" видят этот матч как возможность вырваться на чистое первое место в Премьер-Лиге после субботней потери очков "Ливерпулем", то "Саутгемптон" отчаянно пытается не увязнуть в борьбе за выживание второй сезон подряд. Хуже всего у "святых" обстоят дела с голами, и в данный момент они на пороге нового клубного рекорда из шести матчей подряд без забитых мячей. В восьми последних выездах на "Этихад" с учетом всех соревнований "Саутгемптон" ни разу не выиграл, потерпев семь поражений.



До шести недель с травмой колена пропустит полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне. К счастью, это не то колено, с которым он отсутствовал на старте сезона, да и операция не требуется. Илкай Гюндоган под вопросом, хотя уже возобновил тренировки. Николас Отаменди пока не поправился.



"Саутгемптон" избавлен от кадровых проблем, и даже Пьер-Эмиль Хейбьерг выздоровел после недавней болезни.



ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 19:00 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд "Кристал Пэлас" впервые в сезоне забил дома, дважды реализовав пенальти, а также остановил победную серию "Арсенала" во всех турнирах на отметке в 11 матчей. До этого, еще в конце августа, "орлы" доставили проблем "Ливерпулю", пускай и уступили 0:2, поэтому Рой Ходжсон может быть полон оптимизма в преддверии дерби с "Челси", который три из пяти своих последних поединков в Премьер-Лиге завершил вничью. Что интересно, на своем поле "Челси" тяготеет к более открытому футболу и шесть из своих семи голов пропустил именно на "Стэмфорд Бридж". В пяти предыдущих сезонах "Пэлас" удалось обыгрывать "синих" либо дома, либо на выезде.



Плеймейкер "Челси" Эден Азар возобновил тренировки после травмы спины и, по признанию Маурицио Сарри, готов сыграть 40-45 минут. Росс Баркли и другие игроки, отдохнувшие против "Дерби" в Кубке Лиги посреди недели, вернутся в старт.



Нападающий "Пэлас" Уилфрид Заха уже в порядке, хотя кубковый матч посреди недели против "Мидлсбро" пропустил из-за проблем с плечом. Скотт Данн, Джоэл Уорд, Коннор Уикхэм и Кристиан Бентеке по-прежнему травмированы.