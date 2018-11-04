Де Хеа и Мартиаль не соглашаются на новые контракты с МЮ из-за Санчеса

Алексис Санчес является причиной, по которой "Манчестер Юнайтед" никак не удается договориться с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Антони Мартиалем о новых контрактах.

Неожиданно вступив в борьбу за Санчеса в январе, "красным дьяволам" пришлось изрядно переплатить, чтобы перехватить чилийца из под носа своих соседей из "Манчестер Сити".



Согласившись перебраться на "Олд Траффорд", Алексис получил роскошный контракт с базовой заплатой в 400 тысяч фунтов в неделю и обширной шкалой бонусов. Просто каждый выход на поле дополнительно приносит экс-игроку "Арсенала" 75 тыс. фунтов.



Однако теперь у "Юнайтед" возникли проблемы с другими игроками из-за Санчеса. Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, агенты Де Хеа и Мартиаля пытаются использовать зарплату Алексиса, чтобы выбить для своих клиентов более выгодные условия в процессе переговоров.



Например, Де Хеа в данный момент получает 175 тыс. фунтов каждые семь дней. Год за годом подтверждая свой статус одного из лучших голкиперов мира, Давид считает, что новый контракт с недельным окладом около 300 тыс. фунтов не был бы чем-то нереалистичным, особенно на фоне поразительной щедрости "Юнайтед" в отношении Санчеса.



В случае с Мартиалем "Юнайтед" готов удвоить его текущую зарплату в 70 тыс. фунтов, однако Антони чувствует, что заслуживает большего, особенно в свете своей возросшей роли в команде Жозе Моуриньо в последние недели. Француз играет значительно полезнее Санчеса, но зарабатывает гораздо меньше, и на эту несправедливость настойчиво указывает агент.



Дополнительным источником давления на "дьяволов" выступает тот факт, что действующие контракта Давида и Антони истекают уже в конце этого сезона, пускай и предусматривают опцию продления на 12 месяцев. С течением времени позиция клуба становится все более уязвимой.