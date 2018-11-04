Де Хеа и Мартиаль не соглашаются на новые контракты с МЮ из-за Санчеса
Алексис Санчес является причиной, по которой "Манчестер Юнайтед" никак не удается договориться с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Антони Мартиалем о новых контрактах.
Неожиданно вступив в борьбу за Санчеса в январе, "красным дьяволам" пришлось изрядно переплатить, чтобы перехватить чилийца из под носа своих соседей из "Манчестер Сити".
Согласившись перебраться на "Олд Траффорд", Алексис получил роскошный контракт с базовой заплатой в 400 тысяч фунтов в неделю и обширной шкалой бонусов. Просто каждый выход на поле дополнительно приносит экс-игроку "Арсенала" 75 тыс. фунтов.
Однако теперь у "Юнайтед" возникли проблемы с другими игроками из-за Санчеса. Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, агенты Де Хеа и Мартиаля пытаются использовать зарплату Алексиса, чтобы выбить для своих клиентов более выгодные условия в процессе переговоров.
Например, Де Хеа в данный момент получает 175 тыс. фунтов каждые семь дней. Год за годом подтверждая свой статус одного из лучших голкиперов мира, Давид считает, что новый контракт с недельным окладом около 300 тыс. фунтов не был бы чем-то нереалистичным, особенно на фоне поразительной щедрости "Юнайтед" в отношении Санчеса.
В случае с Мартиалем "Юнайтед" готов удвоить его текущую зарплату в 70 тыс. фунтов, однако Антони чувствует, что заслуживает большего, особенно в свете своей возросшей роли в команде Жозе Моуриньо в последние недели. Француз играет значительно полезнее Санчеса, но зарабатывает гораздо меньше, и на эту несправедливость настойчиво указывает агент.
Дополнительным источником давления на "дьяволов" выступает тот факт, что действующие контракта Давида и Антони истекают уже в конце этого сезона, пускай и предусматривают опцию продления на 12 месяцев. С течением времени позиция клуба становится все более уязвимой.
04.11.2018 06:30
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Последние комментарии:
А почему вы пишете, что они должны 300 получать, если Санчес 400 получает. Значит вся команда должна получать от 500 тысяч. Объявление надо дать: клуб приглашает футболистов. Зарплата от 500 тысяч в неделю.
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Сарибооооол
Сарибооооол
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Кормье машина.
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Ахаха, бля. Муму продолжают доить))
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-Они не соснули, а просто облизали залупку, говорят гг
-Зато в полсилы, отвечают колбаснеги
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300к фунтов для ддх спокойно должны давать. давно заслужил в отличие от чилийца. а вот марсик чет много хочет учитывая что пять игр назад заиграл только
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И всё правильно. Если Санчесы и покпа получают такие зп, то хеа и Марс должны, как минимум по 250-300 получать. Выход то есть-сливать чилийца в январе срочно, ибо ждать беды. У реала вон траблы с атакой и малолетки не вывозят, бале потух, Бензема петух, киска нулячий...или в ПСЖ, там этому мешку и место. За копейки слить!
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Всем улыбок и хорошего дня)
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