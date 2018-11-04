Де Хеа и Мартиаль не соглашаются на новые контракты с МЮ из-за Санчеса

Давид Де Хеа и Алексис Санчес Алексис Санчес является причиной, по которой "Манчестер Юнайтед" никак не удается договориться с голкипером Давидом Де Хеа и нападающим Антони Мартиалем о новых контрактах.

Неожиданно вступив в борьбу за Санчеса в январе, "красным дьяволам" пришлось изрядно переплатить, чтобы перехватить чилийца из под носа своих соседей из "Манчестер Сити".

Согласившись перебраться на "Олд Траффорд", Алексис получил роскошный контракт с базовой заплатой в 400 тысяч фунтов в неделю и обширной шкалой бонусов. Просто каждый выход на поле дополнительно приносит экс-игроку "Арсенала" 75 тыс. фунтов.

Однако теперь у "Юнайтед" возникли проблемы с другими игроками из-за Санчеса. Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, агенты Де Хеа и Мартиаля пытаются использовать зарплату Алексиса, чтобы выбить для своих клиентов более выгодные условия в процессе переговоров.

Например, Де Хеа в данный момент получает 175 тыс. фунтов каждые семь дней. Год за годом подтверждая свой статус одного из лучших голкиперов мира, Давид считает, что новый контракт с недельным окладом около 300 тыс. фунтов не был бы чем-то нереалистичным, особенно на фоне поразительной щедрости "Юнайтед" в отношении Санчеса.

В случае с Мартиалем "Юнайтед" готов удвоить его текущую зарплату в 70 тыс. фунтов, однако Антони чувствует, что заслуживает большего, особенно в свете своей возросшей роли в команде Жозе Моуриньо в последние недели. Француз играет значительно полезнее Санчеса, но зарабатывает гораздо меньше, и на эту несправедливость настойчиво указывает агент.

Дополнительным источником давления на "дьяволов" выступает тот факт, что действующие контракта Давида и Антони истекают уже в конце этого сезона, пускай и предусматривают опцию продления на 12 месяцев. С течением времени позиция клуба становится все более уязвимой.



Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2018 06:30

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Последние комментарии:




  1. golokante 04.11.2018 08:11 # golokante
    А почему вы пишете, что они должны 300 получать, если Санчес 400 получает. Значит вся команда должна получать от 500 тысяч. Объявление надо дать: клуб приглашает футболистов. Зарплата от 500 тысяч в неделю.

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  2. mototroller 04.11.2018 07:53 # mototroller
    Сарибооооол
    Сарибооооол

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  3. slash-lfc 04.11.2018 07:38 # slash-lfc
    Кормье машина.

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  4. slash-lfc 04.11.2018 07:36 # slash-lfc
    Ахаха, бля. Муму продолжают доить))

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  5. chelsea-69 04.11.2018 06:59 # chelsea-69
    -Они не соснули, а просто облизали залупку, говорят гг
    -Зато в полсилы, отвечают колбаснеги

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  6. van-der-slav 04.11.2018 06:43 # van-der-slav
    300к фунтов для ддх спокойно должны давать. давно заслужил в отличие от чилийца. а вот марсик чет много хочет учитывая что пять игр назад заиграл только

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  7. mr-dodds 04.11.2018 06:43 # mr-dodds
    И всё правильно. Если Санчесы и покпа получают такие зп, то хеа и Марс должны, как минимум по 250-300 получать. Выход то есть-сливать чилийца в январе срочно, ибо ждать беды. У реала вон траблы с атакой и малолетки не вывозят, бале потух, Бензема петух, киска нулячий...или в ПСЖ, там этому мешку и место. За копейки слить!

    Ну и для разогрева для настроения - http://fapl.ru/posts/66382/?c=1#c6746867

    Всем улыбок и хорошего дня)

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