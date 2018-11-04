Клопп отшутился по поводу идеи Суперлиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отшутился по поводу идеи создания европейской Суперлиги, заявив, что это означало бы "гораздо меньше матчей и гораздо больше денег".

В минувшую пятницу немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на предоставленные Football Leaks документы, опубликовало материал о том, что ведущие клубы Европы ведут секретные переговоры о создании Суперлиги, которая может появиться уже в 2021 году.



При этом "Ливерпуль" назывался одним из участников этого соревнования — наравне с "Арсеналом", с которым подопечные Клоппа накануне сыграли вничью 1:1. После матча на "Эмирейтс" Юргена попросили поделиться своим мнением насчет данной публикации.



"У меня особо нет мнения на этот счет. Это звучит славно, действительно славно, потому что означало бы гораздо меньше матчей и гораздо больше денег".



"Меня совершенно устраивает, в какой лиге мы выступаем в данный момент. По крайней мере, это идея, которая не будет реализована немедленно. Если честно, я не уверен, разговаривал ли кто-нибудь на этот счет в действительности".



"Зато УЕФА и ФИФА реализуют свои идеи немедленно, не спрашивая тебя. Тебе лишь остается произнести: "Ох, теперь у нас на 20 матчей больше, но денег больше не стало", — цитирует Клоппа Sky Sports.