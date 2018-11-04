"Тоттенхэм" удержал победу в гостях у "Вулверхэмптона"

В необычно позднем для субботы матче "Тоттенхэм" все-таки удержал победу в гостях у "Вулверхэмптона", несмотря на тяжелейшую концовку с двумя пропущенными с пенальти голами — 2:3.

Наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту, не показавший себя большим любителем ротации на старте сезона, ограничился единственной корректировкой после поражения от "Брайтона". Свой шанс получил Иван Кавалейру, заменив Адаму Траоре.



Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги местом в стартовом составе "шпор" был награжден Хуан Фойт, благодаря чему Давинсон Санчес получил передышку. Харри Уинкс заменил Эрика Дайера.



Матч на "Молинью" начался для гостей неприятно — с травмы Муссы Дембеле, которого унесли с поля на носилках и вместо которого появился Сон Хен Мин.



Вынужденно перестроившись, "Тоттенхэм" принялся владеть мячом, а к получасовой отметке уже вел с перевесом в два гола. Сперва Эрик Ламела сыграл в стенку с Соном и с острого угла пробил между ног голкиперу — 0:1. Затем Лукас Моура без помех замкнул головой навес Кирана Триппьера с правого фланга к дальней штанге — 0:2.



На 37-й минуте хозяевам удалось разорвать оборону "шпор", и Рауль Хименес из центра штрафной поразил ворота Уго Льориса, однако рефери зафиксировал офсайд. Очень спорное решение судейской бригады.



С началом второго тайма хозяева преобразились, однако "Тоттенхэм" выдержал это давление, а на 62-й минуте ответил. Ламела классно прорвался по правому краю штрафной до лицевой, после чего отдал назад Кейну. Руй Патрисиу справился с первым ударом Харри, но перед добиваем оказался бессилен — 0:3.



Казалось, "волки" угодили в безвыходную ситуацию, однако на 68-й минуте Майк Дин, словно чувствуя свою вину перед хозяевами за предыдущие инциденты, назначил в ворота Льориса пенальти, и Рубен Невеш размочил счет — 1:3.



"Волки" вновь воодушевились, а на 74-й минуте Элдер Кошта вышел один на один с Льорисом после провала Фойта с Тоби Алдервейрелдом, но мяч послал мимо.



По прошествии еще четырех минут хозяева заработали второй пенальти, и Хименес с 11-метровой отметки сократил разницу в счете до минимума — 2:3.



Заключительные минуты "Вулверхэмптон" провел активно, атакуя из последних сил и сильно рискуя, однако счет уже не изменился. Гости удержали победу.



Несмотря на всплеск "Вулверхэмптона" в начале второго тайма, игра складывалась настолько комфортно для "Тоттенхэма", что "шпоры" расслабились и едва за это не поплатились потерей очков. Гости уезжают домой от "волков" покусанными, но с победой.



"Вулверхэмптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче