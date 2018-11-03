Эмери "только на 50 процентов счастлив" ничьей с "Ливерпулем"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что он "только на 50 процентов счастлив" после ничьей 1:1 против "Ливерпуля".

Не выдержав проверку "Челси" и "Манчестер Сити" на старте сезона, на сей раз "канониры" сыграли гораздо лучше против одного из главных фаворитов Премьер-Лиги. Подопечные Эмери имели немало моментов, реализовав один из них в концовке, что позволило им продлить свою беспроигрышную серию, однако Унаи не всем доволен.



"Мы хотели победить, и мы показали хорошую игру. Мы оказывали давление и трудились, следуя своей тактике, а болельщики подгоняли нас вперед с помощью своей энергии. Для зрителей это был отличный матч, отличное представление, но я счастлив только на 50 процентов, потому что мы хотели победить".



"Сегодня в нашей игре был хороший баланс, мы были быстры и активны. Мы очень хорошо трудились на протяжении 90 минут, забив на двоих с соперником два гола, которые все решили. Это очко и ничья, но, возможно, мы заслужили чуть больше".



"Каждый матч является хорошей проверкой для нас, и нам очень важно продолжать в том же духе и не проигрывать. Думаю, сегодня болельщики очень хорошо подгоняли нас, и игроки ощущали эту поддержку на поле", — сообщил Эмери BT Sport.