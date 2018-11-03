Клопп недоволен игрой "Ливерпуля" в обороне

Юрген Клопп и Унаи Эмери Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал упущенную победу против "Арсенала", выразив недовольство игрой своей команды в обороне.

Захватывающий матч на "Эмирейтс" между "канонирами" и "красными" завершился вничью 1:1, однако ряд упущенных моментов и отмененный из-за офсайда гол Садио Мане в первом тайме расстраивают Клоппа не так сильно, как оборонительные ошибки.

"Мы забили гол, который не засчитали из-за офсайда, вдобавок Виргил имел два момента, которые он обычно реализует с закрытыми глазами. Я не рад тому, как мы оборонялись в первом тайме, и это не то, чего мы хотим. Но мы выдающимся образом играли на контратаках".

"Это очко, и мы его принимаем. Очко против "Арсенала" — всегда хороший результат, но мы могли выиграть. Мы имели явные голевые моменты, но и соперник тоже".

"Что я думаю по поводу отмененного гола Садио Мане? Только один человек может сказать, справедливо ли отменили гол, и это лайнсмен. Таков футбол. Если он подумал, что в первой ситуации был офсайд, тогда, думаю, он ошибся".

"Однако это ничего не изменит, и мы в любом случае совершили больше ошибок, чем рефери. Но если бы этот гол засчитали, было бы классно", — сообщил Клопп BT Sport.



Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2018 23:10

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  1. kojan 03.11.2018 23:32 # kojan
    оно и понятно, виноват судья и Серхио Рамос...

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  2. chebrec 03.11.2018 23:15 # chebrec
    В атаке тоже не очень

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