Клопп недоволен игрой "Ливерпуля" в обороне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал упущенную победу против "Арсенала", выразив недовольство игрой своей команды в обороне.

Захватывающий матч на "Эмирейтс" между "канонирами" и "красными" завершился вничью 1:1, однако ряд упущенных моментов и отмененный из-за офсайда гол Садио Мане в первом тайме расстраивают Клоппа не так сильно, как оборонительные ошибки.



"Мы забили гол, который не засчитали из-за офсайда, вдобавок Виргил имел два момента, которые он обычно реализует с закрытыми глазами. Я не рад тому, как мы оборонялись в первом тайме, и это не то, чего мы хотим. Но мы выдающимся образом играли на контратаках".



"Это очко, и мы его принимаем. Очко против "Арсенала" — всегда хороший результат, но мы могли выиграть. Мы имели явные голевые моменты, но и соперник тоже".



"Что я думаю по поводу отмененного гола Садио Мане? Только один человек может сказать, справедливо ли отменили гол, и это лайнсмен. Таков футбол. Если он подумал, что в первой ситуации был офсайд, тогда, думаю, он ошибся".



"Однако это ничего не изменит, и мы в любом случае совершили больше ошибок, чем рефери. Но если бы этот гол засчитали, было бы классно", — сообщил Клопп BT Sport.