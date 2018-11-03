"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью
Гол Александра Лакасетта в концовке позволил "Арсеналу" избежать поражения в захватывающем матче против "Ливерпуля" — 1:1.
По сравнению с ничьей 2:2 против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "канониров" произошло два изменения. Генрих Мхитарян появился вместо Алекса Ивоби, а Сеад Колашинац — вместо дисквалифицированного Маттео Гендузи.
Наставник "красных" Юрген Клопп сделал три перестановки после комфортной победы 4:1 над "Кардиффом". Вернулись в команду Джо Гомес, Энди Робертсон и Джеймс Милнер, заменив Деяна Ловрена, Альберто Морено и Адама Лаллану.
В начале матча игра была осторожной, с небольшим перевесом хозяев по владению, а затем "Арсенал" создал два хороших шанса. Сперва Пьер-Эмерик Обамеянг нанес опасный удар с дальнего края штрафной площади — рядом со штангой. Во втором моменте Алиссон опрометчиво пошел на выход и не добрался до мяча, однако Мхитарян пробил головой над перекладиной.
Ответ "Ливерпуля" последовал на 18-й минуте. Воспользовавшись провалом в центре обороны "Арсенала", Роберто Фирмино нанес удар в штангу, а оказавшийся поблизости Садио Мане сыграл на добивании. Однако из-за крайне спорного офсайда гол не был засчитан.
Гости активизировались и на 23-й минуте еще раз приблизились к тому, чтобы открыть счет. Виргил Ван Дейк, оказавшийся на позиции центрального нападающего, технично принял мяч в штрафной и нанес удар, но пробить Бернда Лено не смог.
"Красным" удалось показать зубы, но не завладеть инициативой, которая не доставалась никому. "Арсенал" старался отвечать своими атаками — особенно активны впереди были Мхитарян и Обамеянг.
На 38-й минуте обнаружил себя и Александр Лакасетт, который бил с близкого расстояния, но с острого угла — немного мимо! Спустя пару минут француз все-таки поразил ворота Алиссона, однако к моменту удара уже прозвучал свисток рефери.
На 45-й минуте ошибкой на выходе отметился уже Лено. Голкипер "Арсенала" рванул из своих ворот при розыгрыше штрафного, но до мяча не добрался. Борьбу на втором этаже выиграл Ван Дейк, однако его удар на себя приняла штанга.
Зато с началом второго тайма стало отчетливо видно, что инициатива перешла к "канонирам", которые уверенно держали мяч и кружили на чужой половине поля, но остроты почти не создавали.
"Ливерпуль" затаился, а на 61-й минуте разразился голом. Лено прервал прострел Мане с левого фланга, но мяч, дополнительно срикошетив от ноги Роба Холдинга, отскочил прямо на Джеймса Милнера, и тот из пределов штрафной расстрелял ворота — 0:1.
Некоторое время хозяева выглядели растерянными после пропущенного гола, и соперник этим едва не воспользовался. Фирмино пробил головой рядом со штангой, а удар Ван Дейка под перекладину, тоже головой, был отражен Лено.
Ближе к окончанию матча "красные" предпочли закрыться, однако "Арсенал" уже пришел в себя и на 82-й минуте восстановил равновесие. Лакасетт принял мяч на краю в штрафной, стоя практически спиной к воротам, но смог развернулся около голкипера с защитником и закрутить мяч в дальний угол ворот — 1:1.
Заключительные минуты получились жаркими — никто уже не хотел отсиживаться в обороне, однако победа не далась никому.
"Ливерпуль" сыграл достаточно средне, тогда как "Арсенал", возможно, провел свой лучший матч в сезоне, поэтому ничейный счет говорит лишь о разнице в паспортной мощности команд на данный момент. Пускай временно, но "красные" вырвались в лидеры Премьер-Лиги.
"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче
03.11.2018 22:30
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Последние комментарии:
шашлычный агент чмоура технично пиздит очки у арсенала.
чмоур гений.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Йенс Леманн сомневается насчет Алиссона
Источник: http://fapl.ru/posts/66384/?c=1
Зря сомневался кстати. Алиссон дежурный гол Арсеналу всё таки подарил.
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Арсенал играет на максимуме своих возможностей,а Ливерпуль экономно копит силы для второго круга и пытается закрыть тяжёлый календарь с группой смерти в АПЛ. По факту после 1 января ЛФК закроет матчи с Мансити и с Арсом+играет дома с ТТХ и с Челси. Только выезд в МЮ будет во втором круге.
Итак,кому-то не по душе такая игра,но игра в обороне помогает команде экономить силы на тяжёлую зиму. Сарри и Эмери еще с этой адской зимой проблем выгребать будут кучами травм и пешеходной игрой.
В целом игра этого Ливерпуля радует и помогает внедрять в основу Фабиньо и Кейта. Этот процесс будет тяжёлым по первому кругу по ряду причин адаптации,но нужно это делать.
(ответить)
по факту ничья, по игре лузерпуль на шару увёз очко, по мнению "адекватных" колбасоидов в случившемся виноват судья и Серхио Рамос...
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Портовня как обычно отскочила.
В среду их еще сербы выебут.
(ответить)
пздц судья.
(ответить)
Клопп недоволен игрой "Ливерпуля" в обороне
Источник: http://fapl.ru/posts/66389/#reply
а в отаке все збс то есть? просто:
https://www.youtube.com/watch?v=I2sLr1kPjNg
у меня все.
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Тупые гг не понимают - что их сделали на классе в пол ноги в эконом режиме.Ван Дейк расстреливал пешком стоя ворота 10 раз.
То что сделал Ляказет это нестандарт и рандом.То есть фарт зарешал.
Еще бы 5% включить и последний пас Мо прошел был и Мане бы поставил точку.Но начал мудрить между ...в итоге потеря 2-хз очков на ровном месте с соперником уровня ЛЕ,
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Клоппу должно быть стыдно, за потерянные 3 очка против лесбиянок.
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Пуль просто гaвнище по игре, Клопп ставит бей беги если это не работает команда превращается в средний клуб уровня вест бромвича
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Ребята харэ бомбить
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Что с моим лицом??? Как это могло произойти?
Аллисон опять начудил? Или ВанДейк и Ко оставили его на растерзание? Это насчет пропущеного..
А впереди что? Мазали все, кому в принципе мазать нельзя.. Идиотский матч. Просто нет слов.
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очкастый на халяве хотел выиграть матч .
поплатился
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Какой же Клопп нереальный топарь.
Играя в разные тактики, добивается нужного результата.
МешкоСити приехал ставить автобус на Энфилде и один хуй не смог попедить, Отсосенал еле кое как сумел затолкать 1 гол, не без помощи судьи и отскока, но в итоге тоже не смогли победить.
А типа претенденты на чемпионы Челси с их мировой звездой тоже кое как сумела организовать 1 атаку за весь матч и забила 1 гол и тоже не смогла победить.
Теперь когда все матчи против топ клубов сыграны, Ливерпуль будет космичейской скоростью уходить в отрыв, а остальные команды будут танцевать в своем говне.
Велчийший Ливерпуль и неповторим Клоппом идет к успеху.
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Ливерпуль сыграл 4 матча против команд топ-6, три из них в гостях. осталось сыграть со скамом на Энфилде. У остальных же минимум по два матча между собой. Эта потеря очков с гэгэшниками не катастрофична.
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Жаль, что с Арсеналом в первых турах не сыграли, сейчас бы местные гуннеры поспокойней были бы после очередного всоса. А так лучший матч сезона выдали и очки отобрали у Ливерпуля. Как говорится, ни себе ни людям.
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Завтра Ливерпуль потеряет две позиции
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Все матчи Челси в этом сезоне посмотрел
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Хорошая игра, Сити будет доволен
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https://pp.userapi.com/c830108/v830108764/1cf0ea/irVD0cgNndw.jpg
кееек))
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