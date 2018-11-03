"Арсенал" и "Ливерпуль" сыграли вничью

Гол Александра Лакасетта в концовке позволил "Арсеналу" избежать поражения в захватывающем матче против "Ливерпуля" — 1:1.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Кристал Пэлас" в стартовом составе "канониров" произошло два изменения. Генрих Мхитарян появился вместо Алекса Ивоби, а Сеад Колашинац — вместо дисквалифицированного Маттео Гендузи.



Наставник "красных" Юрген Клопп сделал три перестановки после комфортной победы 4:1 над "Кардиффом". Вернулись в команду Джо Гомес, Энди Робертсон и Джеймс Милнер, заменив Деяна Ловрена, Альберто Морено и Адама Лаллану.



В начале матча игра была осторожной, с небольшим перевесом хозяев по владению, а затем "Арсенал" создал два хороших шанса. Сперва Пьер-Эмерик Обамеянг нанес опасный удар с дальнего края штрафной площади — рядом со штангой. Во втором моменте Алиссон опрометчиво пошел на выход и не добрался до мяча, однако Мхитарян пробил головой над перекладиной.



Ответ "Ливерпуля" последовал на 18-й минуте. Воспользовавшись провалом в центре обороны "Арсенала", Роберто Фирмино нанес удар в штангу, а оказавшийся поблизости Садио Мане сыграл на добивании. Однако из-за крайне спорного офсайда гол не был засчитан.



Гости активизировались и на 23-й минуте еще раз приблизились к тому, чтобы открыть счет. Виргил Ван Дейк, оказавшийся на позиции центрального нападающего, технично принял мяч в штрафной и нанес удар, но пробить Бернда Лено не смог.



"Красным" удалось показать зубы, но не завладеть инициативой, которая не доставалась никому. "Арсенал" старался отвечать своими атаками — особенно активны впереди были Мхитарян и Обамеянг.



На 38-й минуте обнаружил себя и Александр Лакасетт, который бил с близкого расстояния, но с острого угла — немного мимо! Спустя пару минут француз все-таки поразил ворота Алиссона, однако к моменту удара уже прозвучал свисток рефери.



На 45-й минуте ошибкой на выходе отметился уже Лено. Голкипер "Арсенала" рванул из своих ворот при розыгрыше штрафного, но до мяча не добрался. Борьбу на втором этаже выиграл Ван Дейк, однако его удар на себя приняла штанга.



Зато с началом второго тайма стало отчетливо видно, что инициатива перешла к "канонирам", которые уверенно держали мяч и кружили на чужой половине поля, но остроты почти не создавали.



"Ливерпуль" затаился, а на 61-й минуте разразился голом. Лено прервал прострел Мане с левого фланга, но мяч, дополнительно срикошетив от ноги Роба Холдинга, отскочил прямо на Джеймса Милнера, и тот из пределов штрафной расстрелял ворота — 0:1.



Некоторое время хозяева выглядели растерянными после пропущенного гола, и соперник этим едва не воспользовался. Фирмино пробил головой рядом со штангой, а удар Ван Дейка под перекладину, тоже головой, был отражен Лено.



Ближе к окончанию матча "красные" предпочли закрыться, однако "Арсенал" уже пришел в себя и на 82-й минуте восстановил равновесие. Лакасетт принял мяч на краю в штрафной, стоя практически спиной к воротам, но смог развернулся около голкипера с защитником и закрутить мяч в дальний угол ворот — 1:1.



Заключительные минуты получились жаркими — никто уже не хотел отсиживаться в обороне, однако победа не далась никому.



"Ливерпуль" сыграл достаточно средне, тогда как "Арсенал", возможно, провел свой лучший матч в сезоне, поэтому ничейный счет говорит лишь о разнице в паспортной мощности команд на данный момент. Пускай временно, но "красные" вырвались в лидеры Премьер-Лиги.



"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче