Сарри не ожидает покупок в январе

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не просил руководство клуба о приобретениях в зимнее трансферное окно.

Сарри очень уверенно начал свой дебютный английский сезон, не проиграв ни одного из 15 первых матчей во всех соревнованиях.



В этих 15 матчах Маурицио задействовал 23 игрока, что говорит о высокой конкуренции за места в составе. Несмотря на предположения о том, что "синим" не помешало бы укрепить некоторые позиции, включая центрального нападающего, итальянец готов довольствоваться имеющимися у него футболистами до конца сезона.



"Нет, я не просил у своего клуба купить мне кого-либо в январе, потому что, думаю, мы сможем продолжить борьбу на всех фронтах с имеющимися игроками. Может быть, мы и не станем первыми, но мы постараемся быть близко к вершине".



"Слишком легко обращаться на рынок при каждой проблеме. Думаю, нам нужно стать лучше — стать лучше с имеющимися игроками, потому что они могут прибавить".



"Думаю, в этом и состоит моя работа. Что касается рынка, то это дело клуба. Я могу высказать клубу свои мысли и мнение, но моя работа — делать лучше своих игроков", — цитирует Сарри Evening Standard.