"Лестер" почтил память погибшего владельца победой

В своем первом матче после ужасной трагедии, случившейся в прошлый уикенд, "Лестер" отпраздновал победу в гостях у "Кардиффа" благодаря единственному голу Демарая Грея.

Первые полчаса матча в Южном Уэльсе получились сложными для "лис". Подопечные Клода Пюэль демонстрировали невнятный футбол, а также потеряли с травмой Харри Магуайра.



Однако постепенно "Лестер" втянулся в игру, а в начале второго тайма даже открыл счет. Бен Чилуэлл выполнил прекрасную передачу с левого фланга к дальней штанге, где оставшийся без опеки Демарай Грей пробил в касание — 0:1. Естественно, англичанин посвятил свой гол погибшему владельцу клуба Вишаю Шривадданапрабхе, сняв свою футболку и заставив рефери виновато показать желтую карточку.



Впоследствии Джонни Эванс, заменивший Магуайра, едва не удвоил преимущество своей команды, пробив головой рядом со штангой. А в концовке матча гости предпочли сыграть на удержание и с этой задачей справились.



Своей победой и своей игрой "Лестер" доказал, что жизнь продолжается, несмотря на все несчастья и беды. "Лисам" было очень важно вернуться в колею, и они это сделали, вдобавок впервые выиграв за четыре последних матча.



"Кардифф" — "Лестер". Отчет о матче