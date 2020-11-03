Клопп восхищается "невероятным" Обамеянгом

В преддверии выездного матча против "Арсенала" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение нападающим соперника Пьер-Эмериком Обамеянгом.

В свое время Клоппу довелось поработать с Обамеянгом в дортмундской "Боруссии", за которую Пьер-Эмерик забил 141 гол в течение четырех с половиной лет, а в январе перебрался к "канонирам" за 56 миллионов фунтов.



29-летний габонец подтвердил свой бомбардирский талант уже и в этом сезоне, забив семь голов в 10 матчах Премьер-Лиги, поэтому Клопп заранее опасается своего бывшего подопечного.



"О, Оба... Да, его главная угроза — это скорость и голевое чутье. В этом он невероятен. Он один из лучших игроков для контратакующего футбола, что только можно найти на планете, потому что он правильно выбирает время для рывков и очень хорошо реализует моменты, которые у него возникают в такого рода ситуациях".



"Когда мы просматривали его в "Сент-Этьене", он чаще действовал на фланге, да и у меня в Дортмунде ему пришлось поиграть на фланге, потому что для нас не было очевидно, как он может цепляться за мяч, стоя спиной к сопернику".



"Однако в конце концов он перешел на острие и играет там очень хорошо. Он способен играть на фланге, в качестве единственного нападающего или в паре с другим нападающим".



"Это делает его очень хорошим игроком. Он действительно славный парень со странными вкусами в плане одежды и вроде того. Для меня было большим удовольствием работать с ним", — цитирует Клоппа Daily Star.