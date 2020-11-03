Йенс Леманн сомневается насчет Алиссона

Бывший голкипер "Арсенала" Йенс Леманн признался, что у него остаются сомнения насчет мастерства первого номера "Ливерпуля" Алиссона.

Перебравшись на "Энфилд" минувшим летом из "Ромы" за 67 миллионов фунтов, Алиссон помог "красным" уверенно начать новый сезон. После 10 туров "Ливерпуль" обладает второй лучшей обороной в Премьер-Лиге, и в этом есть немалая заслуга 26-летнего бразильца.



Однако Леманн, выигрывавший Премьер-Лигу с "канонирами" в сезоне 2003/04, предостерегает от поспешных выводов в отношении Алиссона, который, как он считает, "взялся из ниоткуда".



"В Алиссоне меня удивляет то, что он сыграл 100 матчей за пять-шесть лет, и из них — 50 за "Рому" в прошлом сезоне. Поэтому возникает вопрос: а где он был раньше? Он внезапно появился в "Ливерпуле", и принято считать, что он стал отличным приобретением. Будет интересно за ним понаблюдать", — сообщил Леманн BeIN Sports.



В преддверии матча "Арсенала" и "Ливерпуля" на "Эмирейтс" Йенс также признался, что считает "красных" реальным претендентом на победу в Премьер-Лиге.



"У них отличная команда. Могут ли они выиграть лигу? Да, определенно".



"Выступление в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне вселило в них большую уверенность, и теперь вы можете видеть, как молодые игроки вроде Гомеса и Александер-Арнольда демонстрируют игру высочайшего уровня".



"Если оценивать их команду, то я бы сказал, что их слабейшая линия — или, наверное, наименее сильная — это полузащита. Поэтому "Арсенал" должен постараться использовать это, однако будет сложно это сделать, потому что они быстры и обладают всем, что необходимо для чемпионства", — добавил Леманн.