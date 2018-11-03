Моуриньо: "Мы были ужасны в обороне"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что его команда показала ужасную игру в обороне против "Борнмута" и полностью провалила первый тайм.

Первый тайм матча на "Виталити Стэдиум" завершился со счетом 1:1, однако "красные дьяволы" лишь благодаря огромному везению пропустили только один гол и реализовали практически свой единственный момент.



Первые 45 минут разочаровали Моуриньо, однако Жозе остался доволен игрой команды после перерыва и считает, что "Юнайтед" должен был забивать победный гол раньше.



"В первом тайме у нас совершенно ничего не получилось. В перерыве я сказал игрокам, что я самый везучий тренер в Премьер-Лиге, потому что соперник должен был забить пять или шесть голов".



"Мы были ужасны в обороне. Как команда мы не прессинговали и не делали ничего из того, чем занимаюсь всю неделю. Посмотрев этот матч, люди не поверят, как упорно мы трудились на этой неделе".



"Первый тайм был катастрофой. Во втором мы играли гораздо лучше. Мы создали много моментов и заслуживали забить до 92-й минуты".



"Я не могу поверить, как мы не забили после двойного момента Эшли Янга и Маркуса Рэшфорда, и я не понимаю, почему мы так вяло начали матч. Мои тренеры сказали, что это была лучшая разминка в сезоне".



"Думаю, из-за нескольких ошибок наша игра стала неустойчивой. Мне нравится кричалка "атаковать, атаковать, атаковать", однако ты должен быть стойким, когда теряешь мяч".



"Я правда не понимаю такого отношения к игре в начале матча, из-за чего у меня добавляется седых волос!" — цитирует Моуриньо BBC.