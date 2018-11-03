"Юнайтед" вырвал победу против "Борнмута"

"Манчестер Юнайтед" вырвал победу в выездном матче против "Борнмута" благодаря голу Маркуса Рэшфорда в компенсированное время — 1:2.

Относительно крупной победы над "Фулхэмом" в стартовом составе "вишенок" появился Джуниор Станислас, заменив Чарли Дэниэлса.



Нападающий Ромелу Лукаку из-за травмы не попал в заявку "красных дьяволов". С первых минут вышел Алексис Санчес, вытеснив в запас Маркуса Рэшфорда.



Счет в матче мог быть открыт уже на четвертой минуте, когда оборона "Юнайтед" буквально расступилась перед Райаном Фрэйзером, который получил передачу от Каллума Уилсона и вышел один на один с голкипером. Вингер "Борнмута" замешкался с ударом, попытавшись закатить мяч между ног Давиду Де Хеа — не получилось.



"Вишенки" продолжили оказывать давление и вскоре создали еще пару опаснейших моментов в штрафной Де Хеа. В конце концов это привело к голу. На 11-й минуте, во второй волне атаки, Станислас прострелил с правого фланга к воротам, где Уилсон беспрепятственно пробил в касание — 1:0.



Забитый мяч лишь укрепил уверенность "Борнмута" в себе. В дальнейшем хозяева владели преимуществом и искали второй гол. "Юнайтед" ничего не показывал в атаке и по-прежнему был уязвим в обороне.



Тем не менее, на 35-й минуте "дьяволам" удалось сравнять счет, и это случилось против течения матча. Все началось с того, что Санчес выцарапал мяч в центральном круге, а затем принял ответную передачу от Янга на правом краю штрафной площади. Последовал прострел Алексиса в район 11-метровой отметки, а Антони Мартиаль нанес удар в касание — 1:1.



Несмотря на такую неожиданность, "вишенки" достойно провели остаток тайма, продолжая искать счастью в атаках. "Борнмут" был действительно хорош и пытался играть в свою игру.



В начале второго тайма Де Хеа совершил очередной сейв, отразив удар пяткой Дэвида Брукса с линии вратарской. На это Артур Боруц ответили своими спасениями, сперва сыграв за пределами штрафной, а в другом эпизоде не позволив Люку Шоу реализовать выход один на один.



Инициатива стала переходить к "дьяволам", а на 64-й минуте "Борнмут" просто чудом не пропустил. Эшли Янг ударом со штрафного сотряс перекладину, после чего вышедший на замену Рэшфорд и Поль Погба пытались добить мяч в ворота, однако Натан Аке и Брукс встал на пути снаряда.



Гости были явно настроены победу, тогда как хозяева, казалось, уже готовы согласиться на ничью. "Вишенки" достаточно сильно жались к своим воротам, но полностью от атак не отказались, и однажды у Брукса была возможность вырвать для своей команды победу, однако Де Хеа отразил его плотный удар.



Развязка наступила в компенсированное время, когда Аке не помешал Рэшфорду грудью принять передачу Погба с фланга и расстрелять ворота со считанных метров — 1:2.



Следуя своей традиции этого сезона, "Юнайтед" проспал первый тайм и преобразился после перерыва. "Борнмуту" лишь остается жалеть об упущенных возможностях, потому что их было немало. "Дьяволы" были настойчивее и одержали победу, благодаря которой догнали своего соперника по очкам.



"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче