"Юнайтед" вырвал победу против "Борнмута"
"Манчестер Юнайтед" вырвал победу в выездном матче против "Борнмута" благодаря голу Маркуса Рэшфорда в компенсированное время — 1:2.
Относительно крупной победы над "Фулхэмом" в стартовом составе "вишенок" появился Джуниор Станислас, заменив Чарли Дэниэлса.
Нападающий Ромелу Лукаку из-за травмы не попал в заявку "красных дьяволов". С первых минут вышел Алексис Санчес, вытеснив в запас Маркуса Рэшфорда.
Счет в матче мог быть открыт уже на четвертой минуте, когда оборона "Юнайтед" буквально расступилась перед Райаном Фрэйзером, который получил передачу от Каллума Уилсона и вышел один на один с голкипером. Вингер "Борнмута" замешкался с ударом, попытавшись закатить мяч между ног Давиду Де Хеа — не получилось.
"Вишенки" продолжили оказывать давление и вскоре создали еще пару опаснейших моментов в штрафной Де Хеа. В конце концов это привело к голу. На 11-й минуте, во второй волне атаки, Станислас прострелил с правого фланга к воротам, где Уилсон беспрепятственно пробил в касание — 1:0.
Забитый мяч лишь укрепил уверенность "Борнмута" в себе. В дальнейшем хозяева владели преимуществом и искали второй гол. "Юнайтед" ничего не показывал в атаке и по-прежнему был уязвим в обороне.
Тем не менее, на 35-й минуте "дьяволам" удалось сравнять счет, и это случилось против течения матча. Все началось с того, что Санчес выцарапал мяч в центральном круге, а затем принял ответную передачу от Янга на правом краю штрафной площади. Последовал прострел Алексиса в район 11-метровой отметки, а Антони Мартиаль нанес удар в касание — 1:1.
Несмотря на такую неожиданность, "вишенки" достойно провели остаток тайма, продолжая искать счастью в атаках. "Борнмут" был действительно хорош и пытался играть в свою игру.
В начале второго тайма Де Хеа совершил очередной сейв, отразив удар пяткой Дэвида Брукса с линии вратарской. На это Артур Боруц ответили своими спасениями, сперва сыграв за пределами штрафной, а в другом эпизоде не позволив Люку Шоу реализовать выход один на один.
Инициатива стала переходить к "дьяволам", а на 64-й минуте "Борнмут" просто чудом не пропустил. Эшли Янг ударом со штрафного сотряс перекладину, после чего вышедший на замену Рэшфорд и Поль Погба пытались добить мяч в ворота, однако Натан Аке и Брукс встал на пути снаряда.
Гости были явно настроены победу, тогда как хозяева, казалось, уже готовы согласиться на ничью. "Вишенки" достаточно сильно жались к своим воротам, но полностью от атак не отказались, и однажды у Брукса была возможность вырвать для своей команды победу, однако Де Хеа отразил его плотный удар.
Развязка наступила в компенсированное время, когда Аке не помешал Рэшфорду грудью принять передачу Погба с фланга и расстрелять ворота со считанных метров — 1:2.
Следуя своей традиции этого сезона, "Юнайтед" проспал первый тайм и преобразился после перерыва. "Борнмуту" лишь остается жалеть об упущенных возможностях, потому что их было немало. "Дьяволы" были настойчивее и одержали победу, благодаря которой догнали своего соперника по очкам.
"Борнмут" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
03.11.2018 17:30
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Последние комментарии:
Колбасники уже под шконкой, на фапле тишинааа...щас вместе с гг будем их унижать))
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Пьер-Эрик Обамеянг - 7 голов.
Список бомбардиров - 1 место.
Вот так, один из игроков прямой наводкой ссыт на всех хейтеров Арсенала.
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Ну ниче ) Юве и Сити снова поставят мю на место
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Мартиаль лучший игрок лиги и это при автобусном жозе, то ли будет когда Поч возглавит
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Админ, у Борнмута не Боруц стоял в воротах, ты че))
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Ферги тайм!
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чмоур , аут!
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Аке привозила шо пздц, по стопам Тери пошел
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скюмы рады победе над борнмутом, будто выиграли какой-то трофей. спасибо аке за победу, кстати. уан пинс - олреди пинс
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Как же я люблю Юнайтед, не понимаю как вы сдерживаетесь
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Мда, Борнмут разочаровал во втором тайме. Зря дали слабину.
С такой дырявой игрок МЮ накидают в Турине, никакой Де Хеа не спасет.
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с очередным отскоком , в этот раз он болие лимение заслуженный
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все благодаря донному аке, на которого пенсы наяривают до сих пор
пенс однажды-пенс навсегда
(ответить)
Давно так не нагибали хейтеров, которые после 1-0 обкончались от счастья. Классика жанра.
Ну а по игре классика нынешнего сезона, первый тайм отсос, а второй снова вытаскивать на зубах. И этот клоун пиздел о том, что не боятся мю...а весь второй тайм защищались всем составом в штрафной.
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Тихом тихом Марс догоняет бомбардиров. Моур сук нельзя с первой минуты так играт, пропускаем и херней страдаем
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Мумушники так рады что забыли что им в очередной раз сосать в Турине с проглотом буквально через пару дней!
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Странное конечно впечатление осталось вы очень сегодняшний МЮ. Как будто два, а то и три, разных матча играют в течение 90 минут, причём частенько именно первая отстойная. Когда берутся за днло, вроде и норм игра, чувствуется и класс, и потенциал. Для таких опытных игроков и тренера такая ситуация неприемлема, постоянно на лезвии.
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Хосе Моуриньо в очередной раз пустил струю в своих хейтеров. План работает. В начале матча днить, во втором тайме убивать. Могли забивать 4-5 голов, но зачем? Пусть все думают, что МЮ в кризисе.
Пока отскочила только синяя помойка chelsea, от такой гениальной стратегии, благодаря фартовому отскоку.
Хосе Моуриньо гений.
La verdad
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Даже судья не помог ГГшкам портовым. Мы близко и в следующем туре, опустим вас на место для шестёрок (законное место ГГшек)
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Да изи , было ощущение что выйграют, моура увольнять не нужно что-то наклёвывается смотреть можно)
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