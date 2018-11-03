Унаи Эмери завидует улыбке Клоппа

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что завидует широкой улыбке своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Эмери очень оптимистично начал свой дебютный сезон в Северном Лондоне, однако порой испанский специалист выглядит чересчур хмурым и напряженным у бровки.



Сам Унаи этого не отрицает и даже завидует вечно позитивному настроению Клоппа, с которым он сойдется лицом к лицу в субботу на "Эмирейтс".



"Я хочу получать удовольствие каждый день. Я смотрю на Клоппа, и он улыбается каждый день. Я хочу улыбаться как он. Побеждать с улыбкой приятнее. Мы должны делать свою работу в позитивной манере, улыбаясь и получая удовольствие".



"Я должен научиться улыбаться чаще. Когда мы побеждаем, это делать проще. Также мне нужно улыбаться в другие моменты, но у нас очень требовательная работа. Мы должны быть отлично готовыми к каждому матчу, и когда это так, улыбаться легко", — цитирует Эмери The Telegraph.