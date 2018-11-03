Лукаку получил травму на тренировке "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" не взял нападающего Ромелу Лукаку на выезд к "Борнмуту" из-за травмы.
Не сумев забить в восьми матчах подряд, Лукаку обнаружил себя на скамейке запасных в поединке прошлого уикенда против "Эвертона". Ромелу лишь появился на замену против своей бывшей команды и вновь не отличился.
А в субботу против "вишенок" 25-летнего бельгийца не оказалось даже среди запасных. Лукаку, забивший четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги, остался дома решать возникшие проблемы со здоровьем.
"Вчера на тренировке, уже после моей пресс-конференции, он что-то почувствовал, поэтому в ближайшие пару дней нам предстоит его обследовать. Так что Лукаку не приехал, и мы решили выпустить в старте Алексиса (Санчеса)", — цитирует главного тренера МЮ Жозе Моуриньо Daily Mail.
Добавим, в следующую среду "красные дьяволы" сыграют в Турине с "Ювентусом" в рамках Лиги Чемпионов. Участие в этом матче Лукаку теперь находится под вопросом.
03.11.2018 16:00
Просмотров: 346
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Потеря для МЮ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий