Лукаку получил травму на тренировке "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не взял нападающего Ромелу Лукаку на выезд к "Борнмуту" из-за травмы.

Не сумев забить в восьми матчах подряд, Лукаку обнаружил себя на скамейке запасных в поединке прошлого уикенда против "Эвертона". Ромелу лишь появился на замену против своей бывшей команды и вновь не отличился.



А в субботу против "вишенок" 25-летнего бельгийца не оказалось даже среди запасных. Лукаку, забивший четыре гола в этом сезоне Премьер-Лиги, остался дома решать возникшие проблемы со здоровьем.



"Вчера на тренировке, уже после моей пресс-конференции, он что-то почувствовал, поэтому в ближайшие пару дней нам предстоит его обследовать. Так что Лукаку не приехал, и мы решили выпустить в старте Алексиса (Санчеса)", — цитирует главного тренера МЮ Жозе Моуриньо Daily Mail.



Добавим, в следующую среду "красные дьяволы" сыграют в Турине с "Ювентусом" в рамках Лиги Чемпионов. Участие в этом матче Лукаку теперь находится под вопросом.