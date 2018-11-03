Сарри требует, чтобы "Челси" лучше оборонялся

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команда должна улучшить игру в обороне, чтобы иметь реальные шансы на чемпионство в Премьер-Лиге.

"Синие" очень ярко начали свой первый сезон под руководством Сарри и до сих пор не потерпели ни одного поражения в Премьер-Лиге, отставая на два очка от вершины таблицы.



Однако Сарри по-прежнему считает, что его команда может играть лучше. В первую очередь итальянский специалист желает видеть прогресс в обороне, и это касается не только защитников.



"Я очень доволен результатами и своими игроками, но я понимаю, что мы должны прибавить на поле. Мы обладаем мастерством, техникой, но нам нужно лучше действовать в оборонительной фазе, игра команды должна быть более надежной. Без этой надежности ты не можешь претендовать на очень важные цели".



"Когда я говорю про оборонительную фазу, я имею ввиду не только линию защиты, я имею ввиду всю команду, потому что для нас очень важно обороняться на чужой половине поля и перехватывать мяч там".



"Линия защиты — это последний рубеж команды в оборонительной фазе, поэтому нам важно прибавить всей командой при игре в обороне. Мы техничны, поэтому можем быть опасны в атакующей фазе и выигрывать матчи без высокого уровня тактической организации — в это мне повезло", — цитирует Сарри Sky Sports.