Моуриньо считает, что Рэшфорд подвергается чрезмерному давлению

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал публику поумерить свои ожидания в отношении нападающего Маркуса Рэшфорда.

С марта Рэшфорд забил два гола за "красных дьяволов", включая лишь один в этом сезоне. Вполне очевидно, что Маркус слегка растерял свою прежнюю форму, вдобавок большинство матчей вынужден проводить на фланге.



Однако Моуриньо считает, что люди требуют слишком много с Рэшфорда как с игрока, которому на этой неделе исполнилось только 21. По мнению Жозе, важнее всего то, что у Маркуса есть возможность прогрессировать.



"Возможно, он подвергается слишком большому давлению. Если давление немного ослабить, это поможет ему достичь того, чего он может достичь. Многие ли игроки к своему 21-летию провели так много матчей за столь большой клуб, за столь большую сборную? Немногие".



"Здесь у него есть невероятные возможности, чтобы развиваться, и он делает это. С того момента, как мистер Ван Галь перевел его в первую команду, у него великолепные условия для развития. При мне он много играет", — цитирует Моуриньо Daily Mail.