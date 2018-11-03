"Сити" видит в Ндомбеле преемника для Фернандиньо

"Манчестер Сити" избрал полузащитника "Лиона" Танги Ндомбеле в качестве своей наиболее желанной цели на роль преемника для Фернандиньо.

В свои 33 года Фернандиньо остается не просто ключевым игроком команды Хосепа Гвардиолы, а незаменимым. Однако адекватной альтернативы опытному бразильцу у "горожан" нет.



"Сити" активно пытается решить эту проблему с прошлой зимы, но и Фреда, и Жоржиньо заполучить не удалось. Своей новой целью на роль сперва конкурента, а затем и преемника для Фернандиньо чемпионы Премьер-Лиги избрали 21-летнего Ндомбеле, утверждает The Telegraph.



В последнее время скауты "Сити" внимательно просматривают Танги, которого по стилю игры часто сравнивают с экс-полузащитником "Челси" Майклом Эссьеном. Француз конголезского происхождения произвел отличное впечатление, когда в сентябре "Лион" отпраздновал сенсационную победу в гостях у "горожан" в рамках Лиги Чемпионов (2:1).



Интерес к Ндомбеле, оцениваемому в 40 миллионов фунтов, также проявляет ПСЖ, однако президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс предпочел бы продать свою молодую звезду за пределы Лиги 1.



Недавняя травма Кевина Де Брюйне, который теперь рискует пропустить 10 ближайших матчей, только подстегивает "Сити" к тому, чтобы сделать свое предложение о покупке Ндомбеле уже в январе.