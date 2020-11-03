Капитан "Борнмута": "Юнайтед" больше не внушает страха"

Капитан "Борнмута" Саймон Фрэнсис заявил, что "Манчестер Юнайтед" потерял свой фактор страха, и у соперников "красных дьяволов" больше не трясутся коленки перед матчами с ними.

К субботнему матчу Премьер-Лиги против "Юнайтед" на "Виталити" "вишенки" подходят, опережая подопечных Жозе Моуриньо на три очка.



Фрэнсис искренне верит, что "Борнмуту" по силам одержать победу и увеличить свое преимущество над "красными дьяволами", которые, как он считает, перестали внушать страх другим командам.



"У них определенно больше нет фактора страха. Если судить по форме, то мы и вовсе выглядим фаворитами в преддверии этого матча. Я не думаю, что теперь мы рассматриваем подобные матчи как те, в которых нам ничего не светит. Мы правда верим, что можем обыграть их".



"В нашем первом сезоне, когда мы играли против больших команд, никто не требовал от нас очков против такого рода соперников, но сейчас мы проводим уже свой четвертый сезон в Премьер-Лиге, проделав большой путь".



"Мы правда верим, что "Манчестер Юнайтед" нам по зубам. Парни находятся в предвкушении, и это касается каждого матча в Премьер-Лиге. Почему бы нам не добиться победы? Мы в хорошей форме".



"Мы будем активны с самого начала, высоко прессинговать и отбирать мяч, чтобы доставить удовольствие нашим болельщикам", — цитирует Фрэнсиса Manchester Evening News.