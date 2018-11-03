Клопп предсказывает "самый захватывающий сезон за много лет"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что этот сезон Премьер-Лиги может получиться самым захватывающим за много лет.

26 очков в 10 первых матчах — это повторение лучшего старта "Ливерпуля" в эру Премьер-Лиги, однако по дополнительным показателям "красные" все равно уступают "Манчестер Сити". Более того, другие конкуренты отстают не сильно — пять первых команд находятся на дистанции в пять баллов.



По мнению Клоппа, его команда обладает достаточным запасом прочности, чтобы выдержать такой темп на протяжении всего сезона, но результаты и форма "Сити" не должны отвлекать "Ливерпуль" от игры в свой футбол.



"Это будет, возможно, самый захватывающий сезон за много лет. В прошлом в Германии люди постоянно жаловались насчет "Баварии", и каждый уже в октябре знал, кто станет чемпионом. В этом году не так".



"В прошлом году несколько команд провели действительно хороший сезон, но шансов догнать "Сити" ни у кого не было, потому что уже в октябре-ноябре их отрыв был велик".



"Я помню, мы играли против "Сити" в прошлом сезоне (в сентябре) и уступили там 5:0. В тот день у "Сити" получалось все. Они обрели огромную уверенность благодаря тому матчу, а мы — наоборот, и это привело к отрыву в 25 очков или вроде того".



"Сейчас ситуация просто вызывает восхищение. Я еще и футбольный болельщик, и для футбольного болельщика это замечательно. С другой стороны таблицы несколько команд с очень малым количеством очков, и у всех них есть шансы остаться в лиге. Это тоже добавляет интереса".



"Вероятно, борьба будет вестись на обоих концах таблицы до самого последнего дня. Наша задача — быть готовыми к этому. В данный момент похоже, что мы готовы, но нам придется много раз это подтвердить по ходу сезона".



"Для нас не важно, как идут дела у других команд, если мы, конечно, не играем против них. Мы сосредоточены на своей игре, и только таким образом я умею работать".



"Мы играем с "Сити" дважды за сезон. Первый матч вы уже видели (0:0). Значит остался еще один. Три очка — это максимум, что мы можем потерять против "Сити" в каждом из этих матчей, хотя иногда я понимаю, что порой это ощущается как все шесть".



"Если мы выиграем все остальные матчи, вполне вероятно финишируем выше "Сити". Но, конечно, они тоже могут выиграть все свои остальные матчи".



"Не нужно обращать внимание на их результаты. Это правда не важно. Не имеет значения думать об этом, потому что ты можешь почувствовать, что не контролируешь ситуацию и зависишь от результатов соперников".



"В таком случае ты как будто реагируешь на то, что делают они. Они играют в пятницу, а мы — в воскресенье? На протяжении двух дней, с пятницы до воскресенья, ты будешь думать о давлении, потому что они уже выиграли. Но тогда ты рискуешь упустить из виду "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Юнайтед" или кого-либо еще", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.