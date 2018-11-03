Почеттино: "Игроки подписывают новые контракты не из-за меня, а из-за клуба"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отверг предположение о том, что игроки подписывают новые контракты с клубом только ради него.

На текущей неделе плеймейкер Деле Алли связал свое будущее со "шпорами" до 2024 года, после чего прямым текстом заявил, что Почеттино был главной причиной в его решении. В предыдущие месяцы новые сделки также заключили Харри Кейн, Эрик Ламела, Сон Хен Мин, Давинсон Санчес и Харри Уинкс.



Однако Почеттино отказывается верить, что игроки остаются в "Тоттенхэме" только ради возможности работать с ним и гарантированно получать практику.



"Конечно, они верят в меня. Но это не так, что они привязаны исключительно ко мне".



"Дело в клубе, дело во многих других вещах. Если я поверю, что Деле или какой-либо другой игрок собирается заключить контракт только из-за меня, то у меня будет неприятное ощущение, либо я просто буду заблуждаться".



"Думаю, клуб всегда должен быть выше тренера, выше игрока. Конечно, ты должен чувствовать, что будешь здесь играть, но также ты должен хотеть играть за "Тоттенхэм".



"Ты должен играть за нечто большее, чем отдельная личность. Но все равно приятно слышать, когда игрок называет одной из причин своего решения тренера, президента или новый стадион".



"Я хочу слышать, чтобы они говорили о желании играть за "Тоттенхэм", творить историю и вернуть славные дни этому клубу. Я горжусь, что небезразличен игрокам, но повторюсь: они обязаны обладать желанием играть во славу клуба", — цитирует Почеттино Sky Sports.