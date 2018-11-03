Клопп не планирует больших покупок в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует совершать крупных приобретений в январе.

Прошлой зимой "красные" обновили мировой рекорд по стоимости защитника, заплатив 75 миллионов фунтов "Саутгемптону" за Виргила Ван Дейка, и этот трансфер себя полностью оправдал.



На сей раз с переходом в "Ливерпуль" связывают полузащитников Аарона Рэмси из "Арсенала" и Абдулая Дукуре из "Уотфорда", однако Клопп не планирует разворачивать большую деятельность на рынке в январе. Впрочем, эпидемия травм может внести свои коррективы в эти планы.



"Я не думаю, что есть какая-либо причина предпринимать что-либо действительно большое вроде покупки еще одного нападающего. В данный момент не похоже на то, что мы будем слишком активны, но все это зависит от травм и тому подобных вещей. Если что-нибудь произойдет, нам, возможно, придется пересмотреть свои планы, но в данный момент у нас есть все, в чем мы нуждаемся".



"Сейчас наша работа состоит в том, чтобы использовать то мастерство, которым мы обладаем, и работать с этим, потому что один игрок ничего не изменит. Если произойдут какие-либо безумные вещи, мы можем пересмотреть свою позицию насчет трансферов, но я этого не ожидаю", — цитирует Клоппа Daily Mirror.