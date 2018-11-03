Почеттино считает интерес к себе "Реала" позитивной вещью для "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что интерес "Реала" к его персоне является позитивной вещью для "шпор".

Согласно слухам в прессе, президент "Реала" Флорентино Перес полон желания переманить Почеттино в Мадрид — если не прямо сейчас, то по окончании сезона.

Сам Маурисио уже неоднократно опровергал эти слухи, уверяя насчет своей преданности "Тоттенхэму", а в пятницу аргентинец даже привел странную аналогию, дав понять, что "шпорам" стоит гордиться интересом к нему со стороны лучших клубов мира.

"Это как с нашей подругой или женой. Когда ты идешь весь такой красивый по Риджент-стрит, держась с ней за руки, она так гордится тобой, потому что другая женщина засматривается на тебя. Вместо того, чтобы переживать, твоя жена будет чувствовать себя счастливой рядом с тобой, любить тебя".

"Когда бывает наоборот, и никто не смотрит на тебя, твоя жена думает: "Может, мне будет лучше с другим!" — цитирует Почеттино Daily Mirror.



Метки Почеттино, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2018 08:00

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  1. monsieurgood 03.11.2018 08:45 # monsieurgood
    что за хуйню он несет)))) ахаххах, сука))) ну и кретииин))

    хочет зп побольше или свалит в реал - типцихал проститутсьон

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  2. chelsea-69 03.11.2018 08:28 # chelsea-69
    Павлино-петух кароч

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