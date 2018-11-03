Почеттино считает интерес к себе "Реала" позитивной вещью для "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что интерес "Реала" к его персоне является позитивной вещью для "шпор".

Согласно слухам в прессе, президент "Реала" Флорентино Перес полон желания переманить Почеттино в Мадрид — если не прямо сейчас, то по окончании сезона.



Сам Маурисио уже неоднократно опровергал эти слухи, уверяя насчет своей преданности "Тоттенхэму", а в пятницу аргентинец даже привел странную аналогию, дав понять, что "шпорам" стоит гордиться интересом к нему со стороны лучших клубов мира.



"Это как с нашей подругой или женой. Когда ты идешь весь такой красивый по Риджент-стрит, держась с ней за руки, она так гордится тобой, потому что другая женщина засматривается на тебя. Вместо того, чтобы переживать, твоя жена будет чувствовать себя счастливой рядом с тобой, любить тебя".



"Когда бывает наоборот, и никто не смотрит на тебя, твоя жена думает: "Может, мне будет лучше с другим!" — цитирует Почеттино Daily Mirror.