Моуриньо хочет, чтобы Мартиаль остался в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил надежду, что нападающий Антони Мартиаль останется в клубе и подпишет новый контракт.

Достоверно известно, что минувшим летом Моуриньо был готов расстаться с Мартиалем. Жозе даже публично раскритиковал Антони, который без предупреждения прервал предсезонное турне по Америке ради родов своей подруги, а затем не спешил воссоединиться с командой.



Однако руководство "Юнайтед" отказалось пойти на поводу у Моуриньо и не стало избавляться от талантливого игрока. Это решение оказалось мудрым, потому что с течением сезона 22-летний француз завоевал доверие Жозе и в последних матчах выглядит просто великолепно.



Именно Мартиаль был признан лучшим игроком "красных дьяволов" в октябре, и теперь Моуриньо уже более не помышляет о расставании с Антони.



"Я не имею отношения к переговорам о новом контракте. Я даже не знаю их контрактов в плане чисел, и я очень рад этому — рад, что не участвую в такого рода переговорах".



"Естественно, я надеюсь, что мы договоримся. Он талантливый игрок, как каждый мог убедиться еще в "Монако". Но быть талантливым игроком, который поддерживает свой уровень игры на стабильном уровне и демонстрирует понимание футбольного матча в глобальном смысле — это другое".



"Когда ты достигаешь этого уровня или почти достигаешь этого уровня, ты становишься игроком топ-уровня. Одно дело быть талантом топ-уровня, а другое — игроком топ-уровня".



"Теперь, когда он гораздо ближе к тому, чтобы быть игроком топ-уровня, я, естественно, хотел бы сохранить его. Я знаю, что клуб очень хочет его сохранить, поэтому, надеюсь, он останется", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.