Инфантино помог "Сити" и ПСЖ избежать сурового наказания за нарушение правил ФФП

Свежая публикация Football Leaks гласит о том, что президент ФИФА Джанни Инфантино лично помог "Манчестер Сити" и ПСЖ избежать суровых санкций за грубейшие нарушения правил финансового фейр-плей.

Как известно, Football Leaks славится публикацией различной конфиденциальной информации, связанной с контрактами и трансферами игроков. Ранее в этом году веб-сайт рассказывал о бонусах, которые полагаются звездам Премьер-Лиги.



Очередной материал Football Leaks касается "Сити" и ПСЖ — двух клубов, владельцами которых являются богатейшие люди из Абу-Даби и Катара, соответственно.



Утверждается, что те и другие кратно завышали контракты со спонсорами, аффилированными с владельцами клубов. Благодаря этому "Сити" и ПСЖ тратили на игроков гораздо больше, чем могли бы при заключении коммерческих сделок на рыночных условиях.



Раздутые спонсорские контракты, не спасшие оба клуба от серьезного дефицита бюджета, не остались без внимания со стороны независимого органа финансового контроля УЕФА (Club Financial Control Body, CFCB), однако тем и другим удалось отделаться относительно легкими санкциями — благодаря заступничеству Инфантино.



48-летний итальянец, на тот момент работавший генеральным секретарем УЕФА, тайно встречался с боссами "Сити" и ПСЖ, а также хлопотал за оба клуба перед своими коллегами из CFCB, фактически покрывая нарушения.



Добавим, что "горожане" уже отреагировали на эту публикацию, назвав ее "явной попыткой очернить репутацию клуба". "Сити" отказался комментировать информацию, "полученную путем взлома или кражи".