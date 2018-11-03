11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 3 ноября семью поединками стартует 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





БОРНМУТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция



К этому матчу "Борнмут" подходит, неожиданно расположившись в таблице выше "Манчестер Юнайтед". "Вишенки" очень мощно проводят сезон, еще не потерпев ни одного поражения дома — три победы и две ничьи. Зато "красные дьяволы" были последней командой, сумевшей увезти с "Виталити" все три очка — это случилось еще в апреле. В пяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Юнайтед" одержал четыре победы и однажды уступил.



Нападающий "Борнмута" Джошуа Кинг до сих пор не залечил свою лодыжку. Капитан Саймон Фрэнсис под вопросом из-за проблем с пахом.



Главному тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо предстоит решить, возвращать ли в стартовый состав Ромелу Лукаку, который остался на лавке против "Эвертона". Антонио Валенсия, Диогу Далот и Маруан Феллайни вне игры, но Джесси Лингард уже в полном порядке.



КАРДИФФ — ЛЕСТЕР 18:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" сыграет первый матч после трагической гибели своего владельца, и результат здесь, как говорил Клод Пюэль, вторичен. Главному тренеру "лис" важнее всего, чтобы его команда вернулась к трудовым будням и вновь сосредоточилась на игре в футбол, отстранившись от пережитого потрясения. Неважное эмоциональное состояние соперника оставляет "Кардиффу" неплохие шансы одержать вторую домашнюю победу подряд. "Ласточки" проиграли только однажды в шести последних встречах с "Лестером" с учетом всех соревнований.



Капитан "Лестера" Уэс Морган снова доступен после дисквалификации. Даниэль Амарти пропустит четыре месяца после операции на лодыжке.



Этим матчем завершает отбывать свою дисквалификацию полузащитник "Кардиффа" Джо Роллс. Харри Артер, накопивший уже четыре "горчичника" со старта сезона, может вернуться в стартовый состав.



ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 18:00



"Брайтон" выиграл всех три своих последних матча в Премьер-Лиге, но каждый со счетом 1:0. Учитывая это, главному тренеру "Эвертона" Марку Силву придется хорошенько подумать, как обострить игру своей команды в атаке, чтобы преодолеть оборонительные рубежи "чаек". В шести последних встречах соперников на "Гудисон Парк" с учетом всех соревнований "ириски" ни разу не уступили, одержав четыре победы.



"Эвертон" будет лишен защитников Фила Ягиелки и Джонджо Кенни. Джеймс Маккарти все ближе к возвращению после перелома ноги, уже сыграв за резерв.



"Брайтон" все еще вынужден обходиться без Паскаля Гросса и Дэви Проппера.



НЬЮКАСЛ — УОТФОРД 18:00



"Ньюкасл" все еще находится в поисках своей первой победы в новом сезоне, а из 45 последних очков в Премьер-Лиге набрал лишь шесть. Что касается "Уотфорда", то после ярчайшего старта и последовавшего затем провала команда Хави Грасии постепенно снова приходит в чувство. "Шершни" выиграли оба своих последних матча в чемпионате с общим счетом 5:0. "Сороки" проиграли все пять последних встреч с "Уотфордом" с учетом всех соревнований, включая четыре в Премьер-Лиге.



Защитник "Ньюкасла" Киран Кларк приступил к тренировкам после болезни, но в субботу не сыграет. Флориан Лежен продолжает лечиться.



Восстановился после травмы колена полузащитник "Уотфорда" Натаниэль Чалоба. Трой Дини под вопросом. Себастьян Предль, Дарил Янмат и Том Клеверли вне игры.



ВЕСТ ХЭМ — БЕРНЛИ 18:00



"Бернли" отправляется на этот выезд после крупных поражений от "Манчестер Сити" и "Челси" с суммарно девятью пропущенными голами и нулем забитых. Форма "Вест Хэма" тоже далека от идеала — три проигрыша в четырех последних матчах во всех турнирах. Кажется, еще одно поражение может стать знамением полномасштабного кризиса для тех и других, что лишь увеличивает значимость поединка на Лондонском стадионе. Победа 0:3 в прошлом сезоне прервала серию "бордовых" из пяти подряд проигрышей в гостях у "молотобойцев" в рамках высшего дивизиона.



Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл по-прежнему дисквалифицирован. Аарону Крессуэллу предстоит фитнес-тест. В лазарете остаются Уинстон Рид, Карлос Санчес, Джек Уилшир, Мануэль Лансини, Андрей Ярмоленко и Энди Кэрролл.



Вингер "Бернли" Аарон Леннон оправился после болезни. Джек Корк под вопросом из-за проблем с лодыжкой.



АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30 Онлайн-трансляция



Когда Унаи Эмери и Юрген Клопп встречались последний раз, "Севилья" под руководством испанца переиграла "Ливерпуль" немца в финале Лиги Европы в 2016 году. А вот с "Арсеналом" отношения у Клоппа складываются гораздо лучше — в пяти матчах против "канониров" за время работы с "красными" Юрген не потерпел ни одного поражения, набрав 11 очков из 15 возможных. Для "Арсенала" это будет первый большой матч с начальной стадии сезона, когда подопечные Эмери проверку не прошли, уступив и "Манчестер Сити", и "Челси". С тех пор "канониры" успели выдать серию из 11 побед с учетом всех соревнований, которая прервалась ничьей 2:2 против "Кристал Пэлас" в прошлый уикенд. В пяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Ливерпуль" забил 17 голов — минимум три в каждом матче.



"Арсенал" рискует недосчитаться защитника Эктора Беллерина, заменить которого готов Штефан Лихтштайнер. Также под вопросом Сократис Папастатопулос. Начо Монреаль и Сеад Колашинац едва ли поправятся к субботе. Маттео Гендузи дисквалифицирован.



Полузащитники "Ливерпуля" Наби Кейта и Джордан Хендерсон по-прежнему отсутствуют с травмами задней поверхности бедра. Мохамед Салах в порядке, несмотря на возникшие по ходу недели проблемы с запястьем.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:45 Онлайн-трансляция



Впервые за время работы Нуну Эшпириту Санту "Вулверхэмптон" проиграл два матча подряд, и прежний оптимизм несколько улетучился — больше всего угнетают даже не результаты, а явный спад в игре "волков". "Тоттенхэм" в последнее время тоже не блещет, преодолевая собственные проблемы, но до минимального поражения от "Манчестер Сити" в понедельник хотя бы стабильно добивался результата, одержав четыре победы кряду в Премьер-Лиге. "Шпоры" потерпели только четыре поражения в 26 последних встречах с "Вулверхэмптоном", выиграв 16 из них.



"Вулверхэмптон" приветствует возвращение из лазарета вингера Диогу Жоты.



"Тоттенхэм" будет лишен в этом матче Эрика Дайера и Виктора Ваньямы, как и Яна Вертонгена с Данни Роузом.