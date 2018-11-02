"Лестер" улетит в Таиланд на похороны владельца клуба

После матча Премьер-Лиги против "Кардиффа" в субботу игроки "Лестера" улетят в Таиланд, чтобы проводить в последний путь владельца клуба Вишая Шриваддханапрабху.

Напомним, Шриваддханапрабха погиб в прошлую субботу, разбившись с четырьмя другими в результате крушения вертолете близ "Кинг Пауэр" после ничьей 1:1 против "Вест Хэма".



Сегодня стало известно, что тело 60-летнего бизнесмена было доставлено в Бангкок, где в субботу начнется похоронная церемония продолжительностью в неделю, как то предписывают буддийские традиции.



Помимо сына Айяватта, жены, других членов семьи, друзей и знакомых, на похоронах собираются присутствовать игроки "Лестера" во главе со своим тренером Клодом Пюэлем, сообщает ESPN.



Таким образом, "лисы" отправятся в Таиланд сразу из Южного Уэльса, благо календарь это позволяет — свой следующий матч подопечные Пюэля проведут дома против "Бернли" 10 ноября.



"Это имеет огромную важность для нас. У нас очень сплоченный коллектив, мы одна большая семья, и Вишай — одна из главных причин этому. Поэтому нам очень важно присутствовать там", — сообщил нападающий "Лестера" Джейми Варди Sky Sports.