Гвардиола видит позитив в травме Де Брюйне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что травма Кевина Де Брюйне может принести пользу команде на поздних стадиях сезона.

Едва вернувшись в строй после двух месяцев отсутствия с травмой правого колена, в матче Кубка Лиги против "Фулхэма" Кевин повредил уже свое левое колено и теперь пропустит минимум месяц.



Тем не менее, Гвардиола не делает трагедии из потери ведущего игрока. Каталонский тренер верит, что "Сити" справится с отсутствием Де Брюйне, вдобавок пребывание в лазарете позволит Кевину сохранить свежесть на концовку сезона.



"Мы являемся сильной командой с Кевином и без, но теперь мы должны обходиться без него и быть готовыми помочь ему, когда он вернется".



"Это все, что в наших силах. Я был так расстроен, когда он получил травму, но я пока не видел его после матча. Доктор сказал, что Кевин тоже был расстроен. Сегодня он расстроен меньше, а завтра снова будет силен. Теперь он сможет провести больше времени со своим новорожденным сыном и своей семьей".



"Надеюсь, мы сыграем два-три матча после международного перерыва, и он вернется. К тому моменту, надеюсь, мы выйдем в плей-офф Лиги Чемпионов и будем продолжать борьбу за победу в Премьер-Лиге".



"Это поможет нам на поздних стадиях сезона, он будет свеж разумом и телом и окажет нам помощь в достижении своих целей", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.