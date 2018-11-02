Гиггз: "Рэмси способен выступать за любой клуб Европы"

Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси способен выступать за любой клуб Европы.

На текущей неделе стало известно, что решение "канониров" не предлагать новый контракт Рэмси — окончательное. Аарон покинет "Эмирейтс" по окончании сезона свободным агентом или будет продан в январе.



Гиггз ожидает, что у Рэмси будет много предложений относительно продолжения карьеры. Райан не удивится, если Аарон перейдет в какой-нибудь топ-клуб.



"Меня часто спрашивают насчет ухода Аарона Рэмси из "Арсенала" следующим летом, и я лишь могу сказать, что он всегда был огромным профессионалом, когда приезжал в лагерь сборной. Пока что его контрактная ситуация никак не влияла на него".



"Конечно, тебе хочется, чтобы у твоих игроков была определенность с будущим, но для меня как для тренера сборной важнее всего то, чтобы он играл регулярно. Естественно, от меня здесь ничего не зависит, но я просто хочу, чтобы он играл".



"Такой талантливый игрок не будет испытывать недостатка в предложениях. Он один из тех игроков, которые будут забивать по 10-15 голов из полузащиты за сезон, если проведут сезон целиком. Он очень привлекательный игрок для любой команды".



"Они дружат с Гаретом Бэйлом, поэтому Гарет сможет рассказать ему, каково это, выступать за рубежом, однако Аарон определенно обладает талантом, чтобы выступать за любой клуб Европы, но решать должен только он сам. До тех пор, пока он регулярно играет, остальное меня не волнует", — пишет Гиггз в своей колонке на Sky Sports.