Почеттино чует близость трофеев

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что уже чует близость трофеев и надеется сделать этот заключительный шаг.

Последним трофеем "шпор" на данный момент остается Кубок Лиги, выигранный 10 лет назад, а чемпионом Англии "Тоттенхэм" не становится с 1961 года, хотя в 2017 при Почеттино финишировал вторым в Премьер-Лиге.



Задержка со строительством нового стадиона и отсутствие усиления в летнее трансферное окно усилили слухи о том, что Почеттино может покинуть "Тоттенхэм", несмотря на подписанный в мае новый контракт на пять лет, однако Маурисио не собирается бросать "шпор" на полпути и хочет все-таки привести свой клуб к славе.



"Ты всегда разочарован, когда не побеждаешь. Ты хочешь побеждать так же сильно, как игроки, персонал и болельщики".



"Когда ты так близок, то должен убедиться, что все под контролем, и создать позитивную атмосферу, чтобы однажды все-таки сделать это и выиграть что-нибудь".



"Но иногда ты не сразу добиваешься желаемого или ожидаемого, и тогда бывает сложно сохранить мотивацию и правильную энергию на пути к своим целям".



"Думаю, сейчас удивительный период для "Тоттенхэма". Если вы проанализируете нашу ситуацию, то увидите, что мы на полпути к цели".



"Тебе всегда требуется время, но в данный момент мы очень близки к завершению нового стадиона и обретению первоклассной тренировочной базы, одной из лучших в мире".



"Все это требует затрат, и иногда бывает сложно выигрывать трофеи здесь и сейчас в силу причин, которые вы и фанаты очень хорошо знаете".



"Но я в восторге от того, что нахожусь в "Тоттенхэме" и помогаю клубу выйти на заключительный уровень. Мы так близки к достижениям, и нам требуется терпение, чтобы стать сильнее".



"На этом пути у тебя возникает много ситуаций, требующих решения, но мы в состоянии решить все проблемы и в конечном счете достичь того, чего клуб и фанаты заслуживают".



"Когда я пришел в "Тоттенхэм", в первом видео, которое они мне показали, говорилось: "Тоттенхэм", мы говорим о славе". Да, я хочу пережить момент славы с "Тоттенхэмом".



"Я посмотрел то видео из 60-х годов, и было бы великолепно доставить болельщикам те же ощущения".



"В первую очередь нам нужно завершить стадион и переехать туда. Закончить базу, освоиться на новом месте, сделать новый стадион своим домом и упорно поработать, чтобы быть конкурентоспособными".



"Мы работаем ответственно, развивая долгосрочный проект. Я бы хотел провести здесь всю свою карьеру. Это было бы лучшей вещью. Поэтому-то иногда мне бывает так сложно объяснить наши решения, принимаемые сегодня, потому что для их осознания нужно смотреть шире".



"Мы и мой штаб ощущаем ответственность, поэтому мы думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем", — цитирует Почеттино Sky Sports.