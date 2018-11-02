Сарри не отпустит Лофтус-Чика из "Челси" в январе

Наставник "Челси" Маурицио Сарри исключает сценарий, при котором полузащитник Рубен Лофтус-Чик уйдет в аренду в январе.

Вернувшись на "Стэмфорд Бридж" после успешного сезона в аренде в "Кристал Пэлас", Лофтус-Чик обнаружил себя в глубоком запасе родного клуба и уже успел заявить, что задумается об уходе из "Челси" в январе, если к тому времени ситуация с игровым временем не улучшилась.



Однако в последнее время улучшения все-таки наметились. 22-летний англичанин стал чаще выходить на поле и даже забил несколько голов. Рубену удалось произвести впечатление на Сарри, который понял, что терять такого игрока недопустимо.



"В октябре он сыграл четыре матча из пяти, и в данный момент, конечно, не может быть и речи об аренде".



"Он прибавил, но должен прибавить еще — в тактическом отношении. В остальном он хорош, потому что у него отличные физические данные. Он быстр, он крепок, он заметен".



"Технически он тоже очень хорош, но если он хочет играть как полузащитник, то должен прибавить в оборонительной фазе. У него огромный потенциал", — цитирует Сарри The Independent.