Клопп: "Болельщики "Арсенала" не были в абсолютном восторге от назначения Эмери, но это изменилось"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его коллеге из "Арсенала" Унаи Эмери удалось уважение публики, несмотря на изначальный скептицизм и осторожные ожидания.

Назначение минувшим летом Эмери, заступившего на тренерский мостик после 22 сезонов Арсена Венгера, не сопровождалось какой-то эйфорией. Однако испанский специалист пока проявляет себя с лучшей стороны, молча и последовательно делая свою работу. Такой подход очень нравится Клоппу.



"Арсен Венгер — один из лучших тренеров в мире, вне всяких сомнений. Но после очень долгого времени настроение в клубе слегка изменилось, и было довольно сложно игнорировать это".



"Думаю, в прошлом сезоне сложилась такая ситуация, что люди по-прежнему его очень уважали — и заслуженно — но в то же время они думали: "Нам нужно что-то менять".



"Перемены хороши только в том случае, если это перемены к лучшему. Все люди в футболе знают, насколько хорош Унаи Эмери, но я не уверен, что болельщики "Арсенала" были в абсолютном восторге, когда впервые услышали об Унаи".



Это немного по-английски: здесь вы хотите людей с плакатов, с первых полос газет из других стран".



"Унаи работал во Франции, а до этого в Испании, возглавляя клуб, который не входит в первую двойку-тройку, поэтому ты можешь слегка ускользнуть с радаров, но только не для людей из футбола".



"Вчера я услышал, что он выиграть восемь трофеев, больших трофеев, за два-три последних года, и это довольно много".



"Было очевидно, что многое изменится с его приходом, и игроки это осознали. Когда приходит новый тренер — так было и со мной здесь — все игроки немедленно покидают зону комфорта. Все они должны с первого дня доказывать, что у них есть не только имя и что они еще классные футболисты, и они делают это довольно неплохо".



"Унаи Эмери был брошен большой вызов, потому что он пришел после Арсена Венгера, который, как кажется, работал там 50 лет. Я не знаю другого тренера, который бы тренировал "Арсенал"!



"Он блестяще справляется, и после тяжелого старта сезона они выдали впечатляющую серию. Надеюсь, они растеряют свою форму к субботе, но наш матч определенно будет интересным", — цитирует Клоппа Evening Standard.