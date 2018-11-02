Эмери жаждет улучшить результаты "Арсенала" против больших команд

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что желает "написать новую историю" и улучшить форму своей команды в больших матчах.

Оба поражения "канониров" в этом сезоне случились против "Манчестер Сити" и "Челси". Весьма удручающим образом играл "Арсенал" против команд из числа топ-6 и в прошлой кампании, однако Эмери надеется это исправить, начиная с субботнего матча против "Ливерпуля".



"Мы хотим написать новую историю. Новую историю, которая связана с настоящим, а не с прошлым, и которая опирается на наших игроков и наше мастерство".



"Я верю в наших игроков и в этот проект. Мы начинаем развивать этот проект с очень позитивным ощущением. Мы должны прогрессировать, и каждый матч дает нам много информации о том, как мы можем развиваться. Я верю в наших игроков".



"Когда я пришел в этот клуб, здесь было много положительных вещей, и я добавил этому свой характер и стиль".



"Но мы все еще в начали пути, и нам потребуется много времени. "Ливерпуль" представляет собой большой вызов для нас, но также это возможность показать болельщикам свой настрой и свою игру против очень большой команды".



"Но все это — процесс. Мы хотим написать большую историю", — цитирует Эмери Sky Sports.