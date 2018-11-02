Гвардиола: "Никогда не пытался переманить Месси и не буду пытаться"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не пытался и не будет пытаться переманить суперзвезду "Барселоны" Лионель Месси.

За то время, что Гвардиола находится в Манчестере, в прессе неоднократно появлялись слухи о его желании воссоединиться с Месси, с которым ему довелось поработать на "Ноу Камп".



Недавно в прессе появилась очередная история на этот счет. Утверждалось, что "горожане" готовы выплатить 220 миллионов фунтов отступных и предложить Лионелю пятилетний контракт стоимостью 44 млн. фунтов в год. Однако Гвардиола это вновь опроверг.



"С тех пор, как я ушел из "Барселоны" и отправился в "Баварию", я никогда не просил Месси последовать за мной. Я никогда не приходил к своему клубу и не говорил, что хочу этого игрока".



"Я знаю, насколько он важен для "Барселоны". Я никогда не делал этого первого шага и не говорил, что хочу его заполучить. Никогда".



"Я говорил уже тысячу раз, что хочу, чтобы он остался в "Барселоне". Я хочу этого", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.