Гвардиола: "Никогда не пытался переманить Месси и не буду пытаться"

Лионель Месси Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никогда не пытался и не будет пытаться переманить суперзвезду "Барселоны" Лионель Месси.

За то время, что Гвардиола находится в Манчестере, в прессе неоднократно появлялись слухи о его желании воссоединиться с Месси, с которым ему довелось поработать на "Ноу Камп".

Недавно в прессе появилась очередная история на этот счет. Утверждалось, что "горожане" готовы выплатить 220 миллионов фунтов отступных и предложить Лионелю пятилетний контракт стоимостью 44 млн. фунтов в год. Однако Гвардиола это вновь опроверг.

"С тех пор, как я ушел из "Барселоны" и отправился в "Баварию", я никогда не просил Месси последовать за мной. Я никогда не приходил к своему клубу и не говорил, что хочу этого игрока".

"Я знаю, насколько он важен для "Барселоны". Я никогда не делал этого первого шага и не говорил, что хочу его заполучить. Никогда".

"Я говорил уже тысячу раз, что хочу, чтобы он остался в "Барселоне". Я хочу этого", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.



Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2018 18:00

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  1. carjblues 02.11.2018 18:58 # carjblues
    сдался этот чипсоед в англии, тут и портовых шлюх хватает

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  2. j-silver 02.11.2018 18:40 # j-silver
    Писдит шершавый. Все знают шо щитики глиномесы и долбятся в сракотан, а пидoрам доверия не априори

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  3. sisyazavr 02.11.2018 18:07 # sisyazavr
    Пожалуй, самая пидoрская новость на фапле за сегодня.

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