Клопп обещает быть тактически гибким в этом сезоне

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал быть тактически гибким в этом сезоне, а не всегда "упрямо" играть в свой футбол по одной схеме.

В двух последних матчах Клопп менял схему своей команды с привычных 4-3-3 на 4-2-3-1, добившись уверенных побед против "Црвены Звезды" и "Кардиффа".



В преддверии выезда к "Арсеналу" Клопп заявил, что собирается и дальше варьировать тактику своей команды в зависимости от обстоятельств. Юрген не видит ничего плохого в том, чтобы подстраиваться под соперника.



"Если ты немного меняешь схему, игроки не должны терять ритм. Это не так, что мы умеем играть лишь с двумя в обороне и восемью впереди. Совсем нет".



"Наша схема должна помогать игрокам показывать свой лучший футбол на наиболее комфортных для них позициях, но если они постоянно будут играть на одной и той же позиции, это будет скучно. Они должны перемещаться".



"Ты должен создать схему для оборонительной игры, где каждый знает, что делать, а также схему для атакующей игры, где каждый занимает область поля, где он наиболее хорош. Мы можем делать то и другое различными способами".



"Мы не настолько упрямы, чтобы всегда играть по одной схеме. И никогда не были. Возможно, люди не видели этого, но в этом сезоне мы уже играли по схеме с ромбом, хотя никто об этом не говорит. Да, это было не так очевидно, потому что иначе было бы много историй насчет этого!"



"Мы стараемся находить лучшее применение своим игрокам и ставить их на позиции, где они могут блистать", — цитирует Клоппа Evening Standard.