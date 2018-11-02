Гари Кэхилл останется капитаном "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что защитник Гари Кэхилл сохранит капитанскую повязку на этот сезон.

В большинстве матчей этого сезона капитанскую повязку "синих" носил Сесар Аспиликуэта, не говоря уже о том, что испанский защитник гораздо чаще играл, чем Кэхилл.



Однако формальной смены капитана на "Стэмфорд Бридж" не было. Несмотря на то, что Гари превратился в игрока глубокого запаса и даже задумывается о смене клуба, отбирать у него повязку Сарри не собирается.



"Как вы могли убедиться в последних матчах, в том числе против "Дерби", нашим капитаном является Кэхилл. Когда его нет на поле, наш капитан — Аспиликуэта. Но наш постоянный капитан — Кэхилл".



"Кэхилл был капитаном в прошлом сезоне. Я поговорил с его партнерами по команде, и все они сказали мне, что он был действительно хорошим капитаном".



"В последних семи-восьми матчах он играл очень часто. Я не знаю, останется ли он. Это зависит от него самого и от клуба. Для меня Кэхилл очень важен на поле и за пределами поля", — цитирует Сарри Evening Standard.