Гари Кэхилл останется капитаном "Челси"

Гари Кэхилл Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что защитник Гари Кэхилл сохранит капитанскую повязку на этот сезон.

В большинстве матчей этого сезона капитанскую повязку "синих" носил Сесар Аспиликуэта, не говоря уже о том, что испанский защитник гораздо чаще играл, чем Кэхилл.

Однако формальной смены капитана на "Стэмфорд Бридж" не было. Несмотря на то, что Гари превратился в игрока глубокого запаса и даже задумывается о смене клуба, отбирать у него повязку Сарри не собирается.

"Как вы могли убедиться в последних матчах, в том числе против "Дерби", нашим капитаном является Кэхилл. Когда его нет на поле, наш капитан — Аспиликуэта. Но наш постоянный капитан — Кэхилл".

"Кэхилл был капитаном в прошлом сезоне. Я поговорил с его партнерами по команде, и все они сказали мне, что он был действительно хорошим капитаном".

"В последних семи-восьми матчах он играл очень часто. Я не знаю, останется ли он. Это зависит от него самого и от клуба. Для меня Кэхилл очень важен на поле и за пределами поля", — цитирует Сарри Evening Standard.



Метки капитаны, Кэхилл, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2018 17:15

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  1. only--liverpool 02.11.2018 17:31 # only--liverpool
    Фу бля, ни одной личности в челси. Одни серые уроды.

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  2. monsieurgood 02.11.2018 17:22 # monsieurgood
    да хоть королем назовите, пусть только в кубках выходит

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  3. el-ray 02.11.2018 17:18 # el-ray
    какой клюп такой и копетан

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