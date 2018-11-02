Сарри: "Азар готов на 40-45 минут"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар вернулся в строй, но сыграть все 90 минут матча против "Кристал Пэлас" в воскресенье не готов.

Напомним, Азар отсутствует с ничьей 2:2 против "Манчестер Юнайтед" в прошлом месяце, когда он повредил спину. Без Эдена "синие" отпраздновали победы над БАТЭ, "Бернли" и "Дерби" в трех разных соревнованиях.



В субботу "Челси" примет на "Стэмфорд Бридж" "Пэлас" в рамках Премьер-Лиги, и у Азара есть шансы поучаствовать в этом дерби, однако главный тренер Маурицио Сарри, вероятно, выпустит Эдена только на замену во втором тайме.



"Вчера он провел значительную частью тренировки с командой, но, возможно, не будет готов сыграть 90 минут — потому что то была его первая тренировка за две последних недели".



"Вероятно, он сможет сыграть 40-45 минут, так что нам важно это учесть", — цитирует Сарри Sky Sports.