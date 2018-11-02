Питер Крауч впечатлен уровнем Чемпионшипа

Ветеран "Стоука" Питер Крауч считает, что уровень Чемпионшипа значительно возрос в последнее время, и здесь много молодых игроков, готовых выступать в Премьер-Лиге.

В прошлом сезоне Крауч не смог помешать вылету "гончаров" из Премьер-Лиги, вернувшись в Чемпионшип, где он последний раз выступал еще с "Норвичем" в 2004 году.



Также Питеру довелось поиграть во втором по силе английском дивизионе с КПР (в сезоне 2000/01) и "Портсмутом" (2001/02). По мнению 37-летнего нападающего, с тех пор лига значительно преобразилась.



"Я правда думаю, что стандарты стали гораздо выше относительно времен, когда я последний раз выступал в Чемпионшипе. Здесь много молодых игроков, которые смогли бы вполне комфортно адаптироваться к Премьер-Лиге".



"Я под большим впечатлением от технического оснащения игроков в этой лиге. Думаю, у людей неправильное представление том, что здесь играют в более жесткий футбол, где больше забросов мяча вперед и больше физической борьбы. Некоторые молодые игроки очень техничны и не так хорошо известны людям, которые смотрят только Премьер-Лигу", — цитирует Крауча Sk Sports.