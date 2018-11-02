Клопп призвал "Ливерпуль" сыграть в полную силу против "Арсенала"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду не недооценивать "Арсенал" в преддверии субботнего выезда на "Эмирейтс".

На старте сезона "красные" выглядят более солидно и мощно, нежели "канониры", несмотря на недавнюю серию команды Унаи Эмери из 11 побед подряд во всех соревнованиях.



"Арсеналу" остается только завидовать той надежной обороне, которой обладает "Ливерпуль", однако Клопп предупреждает своих подопечных, что лишь со своей лучшей игрой "красные" смогут добиться победы.



"Они забивают много голов, и они действительно хороши в атаке, поэтому мы должны быть на чеку. Посмотрим, как будет протекать игра, потому что встречаются две команды, ориентированные на атаку".



"Мы должны сделать все возможное, чтобы они не забили, однако это будет серьезным испытанием, потому что у них есть различные инструменты для этого. Они хорошо созидают, они вошли в ритм, они охотно владеют мячом в полузащите и совершают отборы на чужой половине поля. Они обладают скоростью, чтобы наказать тебя даже за малейшую ошибку".



"Такова ситуация, и я много раз произносил подобные вещи перед матчами против команд вроде "Сити", "Тоттенхэма", "Челси" и "Арсенала". Приятно готовить игроков к таким матчам. Приятно, но сложно, потому что тебе необходимо сыграть в полную силу, чтобы создать сопернику проблемы", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Также Клопп сообщил, что полузащитники Джордан Хендерсон и Наби Кейта все еще травмированы и матч с "Арсеналом" пропустят.