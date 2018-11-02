Клопп призвал "Ливерпуль" сыграть в полную силу против "Арсенала"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал свою команду не недооценивать "Арсенал" в преддверии субботнего выезда на "Эмирейтс".
На старте сезона "красные" выглядят более солидно и мощно, нежели "канониры", несмотря на недавнюю серию команды Унаи Эмери из 11 побед подряд во всех соревнованиях.
"Арсеналу" остается только завидовать той надежной обороне, которой обладает "Ливерпуль", однако Клопп предупреждает своих подопечных, что лишь со своей лучшей игрой "красные" смогут добиться победы.
"Они забивают много голов, и они действительно хороши в атаке, поэтому мы должны быть на чеку. Посмотрим, как будет протекать игра, потому что встречаются две команды, ориентированные на атаку".
"Мы должны сделать все возможное, чтобы они не забили, однако это будет серьезным испытанием, потому что у них есть различные инструменты для этого. Они хорошо созидают, они вошли в ритм, они охотно владеют мячом в полузащите и совершают отборы на чужой половине поля. Они обладают скоростью, чтобы наказать тебя даже за малейшую ошибку".
"Такова ситуация, и я много раз произносил подобные вещи перед матчами против команд вроде "Сити", "Тоттенхэма", "Челси" и "Арсенала". Приятно готовить игроков к таким матчам. Приятно, но сложно, потому что тебе необходимо сыграть в полную силу, чтобы создать сопернику проблемы", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Также Клопп сообщил, что полузащитники Джордан Хендерсон и Наби Кейта все еще травмированы и матч с "Арсеналом" пропустят.
02.11.2018 15:00
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Последние комментарии:
конечно же вперёд, Арсенал! но вам скорее всего пзда(
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чуечка, что арсенал выиграет... просто ливерпульцы много кудахчут, а такое как правило возвращается ответочкой. Ждем победы арсенала или ничья, я бы на аснл поставил
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Не поможет
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Проиграть можем только сами себе, но никак не аснлу.
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Мда, тоже боюсь что все положат стараться, тип изи кат, все дела. Мхо за такое обязательно накажет.
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Главное забетонировать центр. По флангам можно ставить Гомеса с Робертсоном. Виналдум в помощь Шакири в центр. В помощь к ВВД добавить Даврушу, может помочь при стандартах, хорошо играет головой. Милли в зависимости от натиска со сменой позиции..
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завтра дадим понюхать яйца гунерам
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Перестрелка, как обычно будет. Люблю ЛФК, хотя тут одни неадекваты,.
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