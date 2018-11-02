Моуриньо уверен, что "Юнайтед" будет в топ-4

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что его команда ворвется в топ-4 Премьер-Лиги по ходу этого сезона.

В преддверии субботнего выезда к "Борнмуту" подопечные Моуриньо занимают только восьмую позицию в таблице, отставая на четыре очка от четвертого "Арсенала" и на девять от лидирующего "Манчестер Сити", с которым они сыграют на следующей неделе.

"Красные дьяволы" выиграли только два из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, и с такими результатами говорить о борьбе за чемпионство не приходится. Однако за место в топ-4 Моуриньо не переживает.

"Когда ты находишься за пределами топ-4, считаю, тебе не стоит говорить о титуле. Когда ты в топ-4 — а я уверен, мы там будем — ты можешь присматриваться к вершине, оценивая дистанцию, расписание, ситуация с травмами, дисквалификациями и формой".

"В данный момент мы за пределами топ-4, поэтому, думаю, сейчас важно сосредоточиться на наборе очков, чтобы постараться улучшить свою позицию к концу декабря в соответствии с моими ожиданиями", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2018 14:20

Количество просмотров Просмотров: 1182

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  1. mancunia-planet 02.11.2018 15:59 # mancunia-planet
    да чтоб тебя

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  2. radik86radik 02.11.2018 15:24 # radik86radik
    И кого из первой четверки он хочет выдавить с такой фееричной игрой? Ладно, в прошлом сезоне за счет судейских ошибок МЮ получил лишние 16 очков. НО нельзя же кажный год надеяться на халяву?

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  3. vyrentz 02.11.2018 14:57 # vyrentz
    он не уточнил в каком году

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  4. ccchelsea 02.11.2018 14:37 # ccchelsea
    Дурак что ли?

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  5. manutd-20champ 02.11.2018 14:27 # manutd-20champ
    ну не топарь ли???

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  6. chebrec 02.11.2018 14:25 # chebrec
    Верим!

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