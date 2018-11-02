Моуриньо уверен, что "Юнайтед" будет в топ-4

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что его команда ворвется в топ-4 Премьер-Лиги по ходу этого сезона.

В преддверии субботнего выезда к "Борнмуту" подопечные Моуриньо занимают только восьмую позицию в таблице, отставая на четыре очка от четвертого "Арсенала" и на девять от лидирующего "Манчестер Сити", с которым они сыграют на следующей неделе.



"Красные дьяволы" выиграли только два из пяти последних матчей в Премьер-Лиге, и с такими результатами говорить о борьбе за чемпионство не приходится. Однако за место в топ-4 Моуриньо не переживает.



"Когда ты находишься за пределами топ-4, считаю, тебе не стоит говорить о титуле. Когда ты в топ-4 — а я уверен, мы там будем — ты можешь присматриваться к вершине, оценивая дистанцию, расписание, ситуация с травмами, дисквалификациями и формой".



"В данный момент мы за пределами топ-4, поэтому, думаю, сейчас важно сосредоточиться на наборе очков, чтобы постараться улучшить свою позицию к концу декабря в соответствии с моими ожиданиями", — цитирует Моуриньо Sky Sports.