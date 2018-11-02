Де Брюйне пропустит минимум месяц
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит минимум один месяц с травмой колена и, таким образом не примет участия в дерби против "Манчестер Юнайтед" на следующей неделе.
Напомним, свою травму лучший плеймейкер прошлого сезона Премьер-Лиги получил накануне вечером в победном для "горожан" матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма" (2:0).
Защитник "дачников" Тимоти Фосу-Менса неудачно приземлился на ногу Де Брйюне, и Кевин был вынужден покинуть поле "Этихад" за четыре минуты до окончания основного времени.
Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, углубленное обследование обнаружило, что повреждение достаточно серьезно, чтобы оставить 27-летнего бельгийца вне игры на целый месяц — а, возможно, и на шесть недель.
Таким образом, Де Брюйне будет вынужден пропустить минимум шесть ближайших матчей "Сити", включая дерби Манчестера в воскресенье на следующей неделе. Также Кевин не сыграет против "Саутгемптона", "Шахтера", "Вест Хэма", "Лиона" и "Борнмута". Если восстановление растянется на шесть недель, бельгиец будет наблюдать со стороны и за матчами против "Уотфорда", "Челси", "Эвертона" и "Хоффенхайма".
Отметим, что на сей раз Де Брюйне травмирован левое колено, тогда как на старте сезона пропустил два месяца с повреждением правого колена.
02.11.2018 14:00
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Стекло, хорошо что Челси от него избавился, нам не нужны слабые неженки, которые чаще лечатся чем играют!
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Уайт: боя по боксу между Нурмагомедовым и Мейвезером не будет
2 ноября 2018, 10:19 Бокс/ММА
Президент UFC Дэна Уайт подвёл итоги встречи с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером, где они обсудили поединок боксёра с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Вчера у нас была встреча с командой Флойда в Лос-Анджелесе. Не хочу, чтобы люди подумали, что мы о чём-то договорились, но вчера мы с ними пообщались.
Не думаю, что его бой с Хабибом состоится. Сомневаюсь, что они встретятся в UFC, но они не сказали «нет» по поводу этой идеи. Мы пришли в бокс и позволили Флойду провести матч с нашим бойцом, так что если он хочет снова это сделать, то должен прийти к нам и подраться в UFC. Не думаю, что это реально, но так же было и когда речь шла о встрече Мейвезера с Макгрегором, так что посмотрим, как всё сложится.
Матча по боксу Хабиба с Флойдом не будет. Конечно, если Хабиб действительно хочет этого, то мы можем поговорить, но мне совершенно не нравится эта идея. Пока мы с ним ничего не обсуждали, но ему стоит интересоваться защитой своего титула — вот на чём он должен сосредоточиться.
У Флойда есть причины, по которым он хочет драться с моими ребятами. Речь идёт о больших деньгах. Конечно, для нас это тоже большие деньги, но я больше не заинтересован в организации подобных боёв», — цитирует Уайта MMAWeekly.
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