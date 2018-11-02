Де Брюйне пропустит минимум месяц

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит минимум один месяц с травмой колена и, таким образом не примет участия в дерби против "Манчестер Юнайтед" на следующей неделе.

Напомним, свою травму лучший плеймейкер прошлого сезона Премьер-Лиги получил накануне вечером в победном для "горожан" матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма" (2:0).



Защитник "дачников" Тимоти Фосу-Менса неудачно приземлился на ногу Де Брйюне, и Кевин был вынужден покинуть поле "Этихад" за четыре минуты до окончания основного времени.



Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, углубленное обследование обнаружило, что повреждение достаточно серьезно, чтобы оставить 27-летнего бельгийца вне игры на целый месяц — а, возможно, и на шесть недель.



Таким образом, Де Брюйне будет вынужден пропустить минимум шесть ближайших матчей "Сити", включая дерби Манчестера в воскресенье на следующей неделе. Также Кевин не сыграет против "Саутгемптона", "Шахтера", "Вест Хэма", "Лиона" и "Борнмута". Если восстановление растянется на шесть недель, бельгиец будет наблюдать со стороны и за матчами против "Уотфорда", "Челси", "Эвертона" и "Хоффенхайма".



Отметим, что на сей раз Де Брюйне травмирован левое колено, тогда как на старте сезона пропустил два месяца с повреждением правого колена.