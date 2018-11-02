Де Брюйне пропустит минимум месяц

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне пропустит минимум один месяц с травмой колена и, таким образом не примет участия в дерби против "Манчестер Юнайтед" на следующей неделе.

Напомним, свою травму лучший плеймейкер прошлого сезона Премьер-Лиги получил накануне вечером в победном для "горожан" матче 4-го раунда Кубка Лиги против "Фулхэма" (2:0).

Защитник "дачников" Тимоти Фосу-Менса неудачно приземлился на ногу Де Брйюне, и Кевин был вынужден покинуть поле "Этихад" за четыре минуты до окончания основного времени.

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, углубленное обследование обнаружило, что повреждение достаточно серьезно, чтобы оставить 27-летнего бельгийца вне игры на целый месяц — а, возможно, и на шесть недель.

Таким образом, Де Брюйне будет вынужден пропустить минимум шесть ближайших матчей "Сити", включая дерби Манчестера в воскресенье на следующей неделе. Также Кевин не сыграет против "Саутгемптона", "Шахтера", "Вест Хэма", "Лиона" и "Борнмута". Если восстановление растянется на шесть недель, бельгиец будет наблюдать со стороны и за матчами против "Уотфорда", "Челси", "Эвертона" и "Хоффенхайма".

Отметим, что на сей раз Де Брюйне травмирован левое колено, тогда как на старте сезона пропустил два месяца с повреждением правого колена.



Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 02.11.2018 14:16 # bezviz
    Стекло, хорошо что Челси от него избавился, нам не нужны слабые неженки, которые чаще лечатся чем играют!

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  2. chebrec 02.11.2018 14:14 # chebrec
    Здоровья Никите Преснякову

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  3. chebrec 02.11.2018 14:08 # chebrec
    Уайт: боя по боксу между Нурмагомедовым и Мейвезером не будет
    2 ноября 2018, 10:19 Бокс/ММА
    Президент UFC Дэна Уайт подвёл итоги встречи с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером, где они обсудили поединок боксёра с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

    «Вчера у нас была встреча с командой Флойда в Лос-Анджелесе. Не хочу, чтобы люди подумали, что мы о чём-то договорились, но вчера мы с ними пообщались.

    Не думаю, что его бой с Хабибом состоится. Сомневаюсь, что они встретятся в UFC, но они не сказали «нет» по поводу этой идеи. Мы пришли в бокс и позволили Флойду провести матч с нашим бойцом, так что если он хочет снова это сделать, то должен прийти к нам и подраться в UFC. Не думаю, что это реально, но так же было и когда речь шла о встрече Мейвезера с Макгрегором, так что посмотрим, как всё сложится.

    Матча по боксу Хабиба с Флойдом не будет. Конечно, если Хабиб действительно хочет этого, то мы можем поговорить, но мне совершенно не нравится эта идея. Пока мы с ним ничего не обсуждали, но ему стоит интересоваться защитой своего титула — вот на чём он должен сосредоточиться.

    У Флойда есть причины, по которым он хочет драться с моими ребятами. Речь идёт о больших деньгах. Конечно, для нас это тоже большие деньги, но я больше не заинтересован в организации подобных боёв», — цитирует Уайта MMAWeekly.

    Юфц бояться опозориться

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  4. hollywood-hoe 02.11.2018 14:04 # hollywood-hoe
    Терпила

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  5. mikkiynwa 02.11.2018 14:03 # mikkiynwa
    Здоровья стеклотаре рыжей.

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