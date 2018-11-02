Моуриньо не удивлен, что был оправдан по делу о ругательствах

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что для него было ожидаемым решение независимой комиссии FA оправдать его по делу о ругательствах перед телевизионной камерой.

Напомним, в прошлом месяце FA обвинила Моуриньо в том, что Жозе нецензурно выругался перед объективом телекамеры после окончания матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла". В процессе расследования Ассоциация даже наняла специалиста, читающего по губам, и лингвиста.



Однако Моуриньо отказался признать свою неправоту, а рассматривавшая его дело независимая комиссия не увидела 100-процентных доказательств и потому оправдала Жозе. Португалец считает, что в этом случае победила правда.



"Вы знаете причину, почему я попросил клуб и юристов подать апелляцию. Потому что я был на 100 процентов уверен, что не виноват в том, в чем меня обвинили".



"Однако никогда не знаешь, что будет в итоге. Да, я доволен, ноты всегда должен уважать установленные процедуры".



"Я подал апелляцию лишь потому, что не виноват. Я бы не стал подавать апелляцию, чтобы впустую тратить свое время или время других людей", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.