Моуриньо не удивлен, что был оправдан по делу о ругательствах

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что для него было ожидаемым решение независимой комиссии FA оправдать его по делу о ругательствах перед телевизионной камерой.

Напомним, в прошлом месяце FA обвинила Моуриньо в том, что Жозе нецензурно выругался перед объективом телекамеры после окончания матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла". В процессе расследования Ассоциация даже наняла специалиста, читающего по губам, и лингвиста.

Однако Моуриньо отказался признать свою неправоту, а рассматривавшая его дело независимая комиссия не увидела 100-процентных доказательств и потому оправдала Жозе. Португалец считает, что в этом случае победила правда.

"Вы знаете причину, почему я попросил клуб и юристов подать апелляцию. Потому что я был на 100 процентов уверен, что не виноват в том, в чем меня обвинили".

"Однако никогда не знаешь, что будет в итоге. Да, я доволен, ноты всегда должен уважать установленные процедуры".

"Я подал апелляцию лишь потому, что не виноват. Я бы не стал подавать апелляцию, чтобы впустую тратить свое время или время других людей", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Метки FA, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2018 13:50

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  1. scouser2005 02.11.2018 14:19 # scouser2005
    Мауринью просто феерический долбаеб.. У любого агрессивного человека ставшего первым на посту, легко получится в первое время всех в первое время выдавить из себя максимум.. Я с таким сталкивался лично. Но потом, происходит понимание, что в таком режиме никто работать не хочет..

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  2. chebrec 02.11.2018 14:13 # chebrec
    Суд Фа самый гуманный суд в мире

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