"Манчестер Юнайтед" пересмотрит свои протоколы безопасности после того, как болельщику удалось прорваться на поле с двумя игрушечными пистолетами во время недавнего матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Напомним, минимальное поражение "красных дьяволов" от чемпионов Серии А было отмечено тремя инцидентами, когда посторонним удалось прорваться на поле. Впоследствии УЕФА предъявил клубу с "Олд Траффорд" соответствующие обвинения.



Как стало известно Daily Mail, в рюкзаке одного из выбежавших на поле фанатов было обнаружено две детских игрушки в виде огнестрельного оружия. Этот мужчина в возрасте около 40 лет был задержан стюардами, но при этом успел добраться до Криштиану Роналду и пожать руку экс-игроку "Юнайтед".



Данный инцидент вызвал серьезное беспокойство у боссов "Юнайтед". Теперь клуб собирается пересмотреть обеспечение безопасности во время домашних матчей.



"Пронос миниатюрной детской пластиковой игрушки в виде пистолета на стадион является крайне безответственным поступком. К счастью, вторжение на поле в матче с "Ювентусом" не нанесло никому вреда".



"Тем не менее, безопасность всех болельщиков и персонала является абсолютным приоритетом для "Манчестер Юнайтед", и клуб немедленно инициировал расследование по поводу случившегося. Этот процесс включает в себя пересмотр и без того строгих протоколов безопасности при содействии как нашей собственной службы безопасности, так и посторонних экспертов в этой области", — сообщил представитель МЮ.