Кальдерон рассказал, что Конте потребовал от "Реала"

Антонио Конте Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон заявил, что назначение Антонио Конте главным тренером Королевского клуба сорвалось из-за непомерных требований итальянского специалиста относительно власти на "Сантьяго Бернабеу".

Когда в минувший понедельник Хулену Лопетеги было указано на дверь, ожидалось, что "Реал" немедленно подтвердит назначение Конте. Однако спустя несколько дней стало известно, что бывший наставник "Челси" не будет работать в Мадриде.

По мнению Кальдерона, возвращение Конте к работе, которое могло бы сберечь "синим" несколько миллионов фунтов в качестве компенсации, не состоялось из-за того, что требования Антонио оказались нереалистичными. Вдобавок Рамон считает, что стиль итальянца в любом случае не подошел бы "Реалу".

"Он попросил контракт на три года, захотел привести пятерых своих людей и иметь полную свободу действий в отношении приобретений и трансферов. На такие условия президент (Флорентино) Перенес не был готов пойти".

"Я не думаю, что Антонио Конте смог бы стать тем тренером, которого ожидает "Бернабеу". Он как Жозе Моуриньо — тренер оборонительного толка, который играет с тремя центральными защитниками в контратакующий футбол".

"Это не то, чего ожидают видеть в "Реале". Президент уже пробовал подобное с Моуриньо. Они не смогли выиграть Лигу Чемпионов, и он оставил клуб в плохом состоянии", — сообщил Кальдерон BBC Radio 5.



Метки Кальдерон, Конте, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 02.11.2018 12:48 # chebrec
    Да Роналду тащил их на своем горбу
    Да да не удивляйтесь!

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  2. papka-legend 02.11.2018 12:07 # papka-legend
    Реал лучше Почеттино пригласит, чем этого мафиози

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  3. naby-keita 02.11.2018 12:01 # naby-keita
    Он попросил контракт на три года, захотел привести пятерых своих людей и иметь полную свободу действий в отношении приобретений и трансферов

    Походу макаронник пропил свои остатки мозгов, когда крысы из Челси его вышвырнули из клуба

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