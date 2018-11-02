Кальдерон рассказал, что Конте потребовал от "Реала"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон заявил, что назначение Антонио Конте главным тренером Королевского клуба сорвалось из-за непомерных требований итальянского специалиста относительно власти на "Сантьяго Бернабеу".

Когда в минувший понедельник Хулену Лопетеги было указано на дверь, ожидалось, что "Реал" немедленно подтвердит назначение Конте. Однако спустя несколько дней стало известно, что бывший наставник "Челси" не будет работать в Мадриде.



По мнению Кальдерона, возвращение Конте к работе, которое могло бы сберечь "синим" несколько миллионов фунтов в качестве компенсации, не состоялось из-за того, что требования Антонио оказались нереалистичными. Вдобавок Рамон считает, что стиль итальянца в любом случае не подошел бы "Реалу".



"Он попросил контракт на три года, захотел привести пятерых своих людей и иметь полную свободу действий в отношении приобретений и трансферов. На такие условия президент (Флорентино) Перенес не был готов пойти".



"Я не думаю, что Антонио Конте смог бы стать тем тренером, которого ожидает "Бернабеу". Он как Жозе Моуриньо — тренер оборонительного толка, который играет с тремя центральными защитниками в контратакующий футбол".



"Это не то, чего ожидают видеть в "Реале". Президент уже пробовал подобное с Моуриньо. Они не смогли выиграть Лигу Чемпионов, и он оставил клуб в плохом состоянии", — сообщил Кальдерон BBC Radio 5.