Четверо игроков из Премьер-Лиги поспорят за награду Golden Boy-2018

Трент Александер-Арнольд Четверо игроков, выступающих в Премьер-Лиге, вошли в финальный шорт-лист номинантов на награду Golden Boy 2018 года.

Golden Boy — престижная индивидуальная награда, ежегодно вручаемая итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года. В прошлом ее обладателями становились такие звезды, как Лионель Месси, Уэйн Руни и Поль Погба.

Накануне стало известно, что список претендующих на награду игроков был урезан вдвое. В итоговую двадцатку вошли защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот, полузащитник "Эвертона" Том Дэвис и полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден.

Обладатель награды Golden Boy 2018 года будет определен в следующем месяце. Фаворитом букмекеров на этот приз является нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Добавим, что принять участие в голосовании может любой желающий на веб-сайте Tuttosport.



Метки Golden Boy, награды

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2018 11:00

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