Ласселлс призвал фанатов "Ньюкасла" отказаться от протестов против Эшли

Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс призвал болельщиков своего клуба отказаться от планов по бойкоту домашних матчей в знак протеста против владельца клуба Майка Эшли.

После 10 сыгранных матчей в сезоне "Ньюкасл" совместно с "Хаддерсфилдом" занимает последнее место в Премьер-Лиге, до сих пор не одержав ни одной победы.



Ужасные результаты только усиливают разочарование болельщиков, которые видят источником всех проблем Эшли, потерявшему интерес к клубу и не желающему оказывать поддержку главному тренеру Рафаэлю Бенитесу на трансферном рынке.



Однако эти проблемы не помешали Ласселлсу накануне заключить новый контракт с "сороками" до 2024 года. Связав свое будущее с клубом, Джамаал неожиданно обратился к фанатам и назвал Эшли "славным парнем".



"Я знаю, что все указывают пальцем на него как на виновника наших проблем. Но недавно он пригласил всех нас на ужин, и это было очень позитивно. Он славный парень. Мне он нравится. Если бы каждый в "Ньюкасле" перестал излучать негатив и постарался бы сплотиться, это бы очень помогло. Важно оставаться вместе, особенно когда ты на дне таблицы".



"Когда существуют проблемы за пределами поля, это влияет на игроков. Нам бы помогло, если бы все сплотились и превратили эту негативную энергию в позитивную энергию, помогая нам набирать очки. Если ты постоянно слышишь только плохое, а фанаты настроены против Майка, это лишь создает большой беспорядок негативного характера. Это не помогает. Это влияет на химию в раздевалке", — цитирует Ласселлса The Guardian.