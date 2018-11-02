Мерсон предсказывает "Ливерпулю" уверенную победу над "Арсеналом"

Пол Мерсон дал неутешительный для "Арсенала" прогноз на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля". Эксперт Sky Sports уверен, что его бывший клуб проиграет, пропустив три гола от "красных".

По ходу 11-матчевой победной серии "Арсенала" Мерсон неоднократно критиковал игру команды Унаи Эмери в обороне. И хотя в этом сезоне атака "Ливерпуля" не блещет, Пол уверен, что на защитниках "канониров" "красные" отведут душу.



"Я не могу представить какого-либо другого исхода, кроме победы "Ливерпуля". Думаю, в этот день "Арсенал" будет трещать по швам".



"Я просто думаю, что они совершенно ужасны в обороне, и в этом отношении ничего не изменилось относительно прежних времен. Если Эктор Беллерин будет травмирован, слева в обороне появится Гранит Джака, номинальный центральный полузащитник. Справа в обороне сыграет Штефан Лихтштайнер, который хороший игрок, но ему уже почти 35 лет. Много ли 35-летних игроков в Премьер-Лиге?"



Мы видели, как "Лестер" разрывал "Арсенал" в клочья на протяжении 30 минут. Они забили, Харри Магуайр упустил убойный момент, им не дали железобетонный пенальти. И это при этом, что атакующая тройка "Лестера" не настолько классная, как у "Ливерпуля". Я просто не представляю, как "Арсенал" с ними справится".



"Люди скажут: "Но ведь "Арсенал" забивает голы..." Это так, но оборона "Ливерпуля" великолепна. Я видел все 11 побед "Арсенала" подряд, и они с легкостью могли завершить четыре из них даже не в ничью, а поражениями", — сообщил Мерсон, предсказав счет 1:3.